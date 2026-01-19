Vivre reclus dans la nature, le secret du bonheur ?
Will Smith mesure son taux de cortisol, l'hormone du bonheur, avant et après avoir été en contact avec la nature pendant toute une journée.
Au cœur de l’Amazonie, cette région immaculée témoigne de la résilience de la nature
En Équateur, le parc national Yasuni, situé le long des rives du Rio Napo, montre à quel point la biodiversité peut prospérer sans l’interférence de l’Homme.
Les scénaristes des Dents de la Mer avaient une idée en tête : faire exploser un requin
