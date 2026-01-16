Télévision et vidéo

Pour la science, Will Smith se jette dans le vide depuis un pont

L'acteur effectue un saut en hauteur pour que les scientifiques mesurent son rythme cardiaque, ses pics d'adrénaline et de dopamine.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Pour s'entraîner à la hauteur réglementaire des compétitions, ces deux sœurs plongent depuis un pont.
Voyage®02:36

Deux sœurs pionnières du plongeon de haut vol au Brésil

Pour s'entraîner à la hauteur réglementaire des compétitions, ces deux sœurs plongent depuis un pont.

  • Amérique du Nord
  • Films
  • Saut extrême
  • Sciences
  • Télévision et vidéo
  • Arts
  • Aventures
  • Peuple et culture
  • Sports aériens
  • Sports d'aventure
  • Terre
  • Voyages et aventures

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
04:12

En Amazonie, Will Smith part en expédition pour capturer un anaconda

Télévision et vidéo
09:59

Will Smith se rend en Antarctique pour une dangereuse expédition

Télévision et vidéo
00:15

Pole to Pole avec Will Smith | Bande annonce

Télévision et vidéo
04:09

-100°C : le point le plus froid de la planète a été enregistré dans l'un des endroits les plus isolés

Télévision et vidéo
00:15

Inside Airport : objets trouvés, tous les mardis 21.00, dès le 13 janvier

Télévision et vidéo
01:11

Architecture : installer une tête d'abattage de 245 tonnes à plusieurs mètres de hauteur

Télévision et vidéo
03:27

Comment construire un pont reliant le Danemark et l'Allemagne ?

Télévision et vidéo
02:53

L'Arctic SnowHotel : un hôtel fait de glace

Télévision et vidéo
03:17

L'Isolator : un casque aux allures de scaphandrier pour explorer les tréfonds de sa pensée ?

Télévision et vidéo
01:33

Le Tower Bridge : une merveille d'ingénierie de l'époque victorienne

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.