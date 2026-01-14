-100°C : le point le plus froid de la planète a été enregistré dans l'un des endroits les plus isolés
Sur le plateau polaire, les températures les plus froides de la planète ont été enregistrées, soit près de -100°C. Seule une poignée de scientifiques ont foulé ce sol glacé.
