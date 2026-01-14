Télévision et vidéo

-100°C : le point le plus froid de la planète a été enregistré dans l'un des endroits les plus isolés

Sur le plateau polaire, les températures les plus froides de la planète ont été enregistrées, soit près de -100°C. Seule une poignée de scientifiques ont foulé ce sol glacé.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Avant sa première expédition prévue à l’été 2026, la Tara Polar Station a quitté Lorient pour ...
Environnement

Tara Polar Station : le laboratoire flottant français partira à la découverte de l’Arctique à l’été 2026

Après cinq longues années de conception et dix-huit mois de construction, la station scientifique polaire Tara est désormais prête à affronter les eaux arctiques.&nbsp;

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
09:59

Will Smith se rend en Antarctique pour une dangereuse expédition

Télévision et vidéo
00:15

Inside Airport : objets trouvés, tous les mardis 21.00, dès le 13 janvier

Télévision et vidéo
00:15

Pole to Pole avec Will Smith | Bande annonce

Télévision et vidéo
01:11

Architecture : installer une tête d'abattage de 245 tonnes à plusieurs mètres de hauteur

Télévision et vidéo
03:27

Comment construire un pont reliant le Danemark et l'Allemagne ?

Télévision et vidéo
02:53

L'Arctic SnowHotel : un hôtel fait de glace

Télévision et vidéo
03:17

L'Isolator : un casque aux allures de scaphandrier pour explorer les tréfonds de sa pensée ?

Télévision et vidéo
01:33

Le Tower Bridge : une merveille d'ingénierie de l'époque victorienne

Télévision et vidéo
03:31

Les automates, reflets des progrès technologiques au 18e siècle

Télévision et vidéo
04:06

À quoi sert la pompe de Lindbergh, créée pour révolutionner le monde de la médecine ?

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.