Voyage®

Le premier court-métrage de Chris Hemsworth

Durant une visite familiale dans sa maison d'enfance, Chris Hemsworth visionne son premier court-métrage. Atteint de la maladie d'Alzheimer, son père livre des souvenirs poignants sur la passion que son fils cultive pour le cinéma dès son plus jeune âge.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Des chercheurs étudiant la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence découvrent des symptômes inattendus pouvant ...
Santé

Ces symptômes précoces pourraient être annonciateurs de la maladie d'Alzheimer

Qu'il s'agisse de problèmes financiers ou d'un déclin de l'odorat, des problèmes n'ayant en apparence aucun lien avec la mémoire peuvent en fait présager d'un diagnostic futur.

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
02:20

Accompagné de son père atteint de la maladie d'Alzheimer, l'acteur Chris Hemsworth se rend dans leur maison de famille

Télévision et vidéo
02:59

Une troupe d'agents de l'US Border Patrol à l'affût des contrebandiers sur les rives du Rio Grande

Voyage
01:29

Madrid : la construction ingénieuse des tours Colomb

Télévision et vidéo
00:15

Pole to Pole avec Will Smith | Bande annonce

Voyage

L'explorateur Ranulph Fiennes se confie sur ses expéditions et sur sa maladie de Parkinson

Voyage
01:51

Día de los Muertos, une célébration de la vie et de la mort

Voyage
03:29

La mer d'Andaman

Voyage
03:11

Une découverte mémorable

Voyage
01:22

La cathédrale de Palerme : un mélange harmonieux d'influences historiques

Voyage
00:50

Mazara, une ville aux influences tunisiennes en plein cœur de la Sicile

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.