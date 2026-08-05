Le premier court-métrage de Chris Hemsworth
Durant une visite familiale dans sa maison d'enfance, Chris Hemsworth visionne son premier court-métrage. Atteint de la maladie d'Alzheimer, son père livre des souvenirs poignants sur la passion que son fils cultive pour le cinéma dès son plus jeune âge.
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Ces symptômes précoces pourraient être annonciateurs de la maladie d'Alzheimer
Qu'il s'agisse de problèmes financiers ou d'un déclin de l'odorat, des problèmes n'ayant en apparence aucun lien avec la mémoire peuvent en fait présager d'un diagnostic futur.