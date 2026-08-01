La cathédrale de Palerme : un mélange harmonieux d'influences historiques
La culture palermitaine est à l'image de sa cathédrale, au carrefour d'identités normandes, byzantines et arabes.
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Le mont Époméo, couvert de luxuriantes vignobles vertes, de villes sur le village coloré de Sant’Angelo dans la côte sud d’Ischia.
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Ces bateaux de pêche sur le port de Sant’Angelo approvisionnent les restaurants charmants du village de délicieux fruits de mer.
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Relaxez-vous et émerveillez-vous des magnifiques vues sur le golf de Naples.
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Les touristes flânent sur les rues côtières dans le village voisin de Sant’Angelo, où tout le monde connait tout le monde.
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Ischia attire seulement une partie des vacanciers qui font escale entre Capri et Naples.
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