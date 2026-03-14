Canada : se déplacer quotidiennement en chien de traîneau
Margot, qui vit dans la forêt canadienne, a fait le choix de se déplacer grâce aux chiens de traîneaux plutôt qu'en motoneige. Un dangereux défi : elle doit traverser une rivière gelée dont la couche de glace est très fine...
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