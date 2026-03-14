Télévision et vidéo

Canada : se déplacer quotidiennement en chien de traîneau

Margot, qui vit dans la forêt canadienne, a fait le choix de se déplacer grâce aux chiens de traîneaux plutôt qu'en motoneige. Un dangereux défi : elle doit traverser une rivière gelée dont la couche de glace est très fine...

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Dans le nord du Canada, cet homme a décidé d'acheter et de rénover seul une maison ...
Voyage®04:17

Dans le nord du Canada, cet homme a décidé d'acheter et de rénover seul une maison en ruines

Dans le nord du Canada, cet homme a décidé d'acheter et de rénover seul une maison en ruines

  • Canada
  • Peuple et culture
  • Télévision et vidéo
  • Activités récréatives
  • Amérique du Nord
  • Sports d'hiver
  • Terre
  • Voyages et aventures

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
04:23

Vivre en plein milieu de la forêt canadienne et affronter l'hiver

Voyage
04:17

Dans le nord du Canada, cet homme a décidé d'acheter et de rénover seul une maison en ruines

Voyage
04:05

Laos : plongée dans la vie des Khmus, un peuple en connexion avec la nature

Voyage
03:48

En Espagne, de fortes identités culturelles parviennent à co-exister

Voyage
02:15

Le culte de l'Homme-oiseau sur l'île de Pâques

Voyage
02:31

Tommy Caldwell revient sur sa prise d'otage au Kirghizistan

Télévision et vidéo

Expédition Groenland avec Alex Honnold - Bande annonce

Voyage
04:14

La ligne de chemin de fer Chine-Laos fait l'objet d'une surveillance quasi-constante

Voyage
04:03

Au Laos, le bouddhisme est un pilier de l'identité

Télévision et vidéo
00:15

Canada survie en terre sauvage | Bande annonce

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.