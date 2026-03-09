Dans le nord du Canada, cet homme a décidé d'acheter et de rénover seul une maison en ruines
À Terre-Neuve, dans le nord du Canada, Matty pense avoir acheté la maison de ses rêves, près de la mer et des forêts de pins. Il se rend sur place pour la première fois depuis des mois et constate l'ampleur des travaux à faire.
