Utah : un étrange cratère formé par un astéroïde ?
Les théories divergent concernant l'origine de ce cratère. Certains géologues concluent à l'émergence d'une couche de sel sous la croûte terrestre qui aurait creusé le sol avant de disparaître sous les pluies diluviennes.
Sunarto, 41 ans, transporte une charge de soufre du cratère Kawah Ijen.
L'air dans le cratère est épaissi par le gaz volcanique toxique et les mineurs n'utilisent généralement pas l'équipement de protection approprié.
Les mineurs parcourent des terrains difficiles tout en transportant des charges de 70 à 90 kilos de soufre.
La lampe frontale d'un mineur perce l'obscurité et le gaz volcanique. Les mineurs commencent souvent leur travail la nuit avant que la chaleur du soleil ne devienne trop oppressante.
Les blocs de soufre extraits du Mont Ijen sont traités et utilisés pour fabriquer une multiplicité de produits. Bien qu'historiquement utilisé dans la poudre à canon, le soufre est aujourd'hui principalement utilisé pour les cosmétiques et le sucre blanchissant.
Des mineurs brisent les blocs de soufre à l'intérieur du cratère du volcan et remplissent des paniers en osier pour les rapporter.
Des touristes explorent le cratère du Mont Ijen qui peut accueillir plus d’un millier de visiteurs par jour en haute saison.
Wito, âgé de quarante-trois ans, grave une fleur dans un bloc de soufre pour gagner un revenu supplémentaire auprès des touristes.
Le mont Ijen est célèbre pour ses flammes bleues, qui sont causées par la combustion des gaz sulfuriques et ne peuvent être vues que la nuit.
Pris dans le gaz sulfurique, un mineur utilise un poteau métallique pour extraire des morceaux de soufre.
Le gaz monte depuis le lac acide présent dans le cratère du Mont Ijen.
Des mineurs gagnent un revenu supplémentaire en vendant des souvenirs fabriqués à partir du soufre de la mine.
Bandi, 40 ans, transforme le soufre dans l’usine rudimentaire du village de Tamansari. Après avoir été transporté à l'usine depuis le volcan, le soufre fondu est versé depuis des pots de fusion vers des seaux de transport.
Pak Suil, âgé de 70 ans, transforme le soufre dans le village de Tamansari. Le soufre liquide est répandu sur le sol pour se refroidir en feuilles. Une fois durci, il est brisé en morceaux et chargé dans des sacs. La mine produit 14 tonnes de soufre par jour et une grande partie est exportée en Chine et en Asie du Sud-Est.