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Utah : un étrange cratère formé par un astéroïde ?

Les théories divergent concernant l'origine de ce cratère. Certains géologues concluent à l'émergence d'une couche de sel sous la croûte terrestre qui aurait creusé le sol avant de disparaître sous les pluies diluviennes.

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