Les somptueuses images de mars révélées par la sonde MRO
En orbite autour de la planète rouge, cette sonde offre des images inédites et en haute définition de Mars et ses reliefs variés.
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss
Le rover est équipé de capteurs et d’instruments pour enregistrer les données caractérisant le paysage martien. Au centre de cette caméra, le cercle rose est l’un des nombreux « yeux » de Curiosity.
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss
Photo de NASA, JPL Cal-tech
À Pasadena en Californie, deux ingénieurs de la NASA posent avec trois générations de rovers conçus par le Jet Propulsion Laboratory pour aller sur Mars. Le rover Curiosity a été « créé pour faire office de laboratoire sur roues », explique Vasavada.
Photo de NASA, JPL Cal-tech
Photo de NASA, JPL Cal-tech
Cette photo en basse définition de l’ombre de Curiosity figure parmi les premiers clichés pris par le rover après son atterrissage sur la planète poussiéreuse.
Photo de NASA, JPL Cal-tech
Photo de NASA, JPL Cal-tech
Curiosity part à l’assaut de Mount Sharp, qui culmine à 5 500 mètres d’altitude – soit plus que le Mont Blanc. Les scientifiques espèrent pouvoir étudier les différentes couches sédimentaires de la montagne pour en apprendre davantage sur l’histoire de la vie martienne.
Photo de NASA, JPL Cal-tech
Photo de NASA, JPL Cal-tech
Sur la partie supérieure de cette photo, on distingue les traces laissées par le rover, avec un entrecroisement de lignes qui, en morse, codent pour « JPL », soit Jet Propulsion Lab de la NASA. Mêlé aux traces en zigzag des roues du rover, ce code était une référence visant à aider l’engin à s’orienter.
Photo de NASA, JPL Cal-tech
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss
Curiosity a ramassé sa première pelletée martienne sur la dune Rocknest, où il a trouvé ce débris provenant peut-être de l’atterrissage du rover. Lorsque Curiosity a chauffé l’échantillon de sol à bord de son laboratoire, un peu de vapeur d’eau s’en est échappé.
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Malin Space Science Systems
Ce selfie de Curiosity est en réalité une composition réalisée à partir de 55 photos prises à la dune Rocknest – le site sur lequel le rover a analysé le sol de Mars pour la première fois.
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Malin Space Science Systems
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss
Ce morceau de roche appelé Tintina s’est fendu sous les roues de Curiosity, révélant l’intérieur du roc incroyablement blanc. Les minéraux de la roche contiennent de l’eau, suggérant une fois de plus l’existence de zones aqueuses par le passé.
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss
Les chercheurs pensent que les couches sédimentaires des flancs inférieurs de Mount Sharp les aideront à comprendre l’histoire géologique de Mars. Ils examineront donc la montagne, couche par couche, comme s’ils tournaient les pages d’un livre qui a une histoire à raconter.
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss
Aussi petit soit-il (1,6 centimètre), le premier trou percé dans Mount Sharp s’est avéré riche d’enseignements. L’échantillon prélevé contenait de l’hématite, un oxyde de fer laissant penser que Mars a pu un jour réunir les conditions chimiques nécessaires à la vie de microbes.
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss
Curiosity a de nouveau goûté au sol de Mount Sharp, sur le site de Mojave, encerclé par les collines de Pahrump. Cette fois, les scientifiques ont déclaré que le rover avait détecté du méthane dans l’atmosphère de Mars et des molécules organiques dans ses roches.
Photo de NASA, JPL Cal-tech, Msss