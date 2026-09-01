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La découverte d'une mystérieuse pierre d'origine extra-terrestre

Après découpage et étude de la pierre, les experts arrivent à la conclusion qu'elle provient de Mars.

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