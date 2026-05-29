Les fouilles archéologiques en Égypte mettent au jour des objets liés à Cléopâtre
Les fouilles du site de Taposiris Magna ont mis au jour de nombreuses reliques, dont un buste du père de Cléopâtre et la tête d'une statue qui semble la représenter.
Les écrits concernant le jeune pharaon Toutankhamon sont rares. Cependant, les nombreux artefacts retrouvés dans son tombeau, dont cette statue en bois grandeur nature, fournissent des indices sur sa vie et sur son époque.
Le masque funéraire de Toutankhamon reproduit ses traits avec de l’or, des pierres semi-précieuses et du verre. Il illustre la richesse de la XVIIIe dynastie égyptienne, qui régna du XVIe au XIIIe siècle av. J.-C., quand les routes du commerce convergeaient dans la vallée du Nil et que les caravanes apportaient de loin des produits rares.
Le roi Toutankhamon vécut dans un grand luxe et mourut de façon inattendue à la fin de son adolescence. Parmi plus de 200 pièces de joaillerie retrouvées dans son tombeau figure un pendentif en forme de faucon, qui porte des marques prouvant qu’il a été porté par le souverain.
Des statues grandeur nature gardaient la chambre funéraire de Toutankhamon. Elles servaient de réceptacles où son ka (force vitale) pouvait habiter lors de son séjour dans l’au-delà.
Au cœur du tombeau de Toutankhamon se trouvait un sarcophage immense, sculpté dans un seul bloc de quartzite (à gauche). Il contenait trois cercueils en forme de momie emboîtés les uns dans les autres telles des poupées russes. Chaque cercueil représente le pharaon tenant une crosse et un flagellum (symboles du pouvoir royal), et portant une barbe recourbée, comme Osiris, le dieu des Morts. Des divinités gardiennes aux ailes déployées défendent les cercueils de leur étreinte. Le splendide cercueil interne (ci-dessus, à droite), fait d’environ 110 kg d’or massif, protégeait la momie du jeune souverain.
Sur le mur nord de la chambre funéraire de Toutankhamon, trois scènes planifient son voyage vers l’au-delà. La première (à droite) décrit « l’ouverture de la bouche ». Lors de ce rituel, le successeur de Toutankhamon, Aÿ, vêtu d’une peau de léopard et tenant un outil appelé « herminette », fait revivre de façon symbolique le pharaon momifié, représenté ici comme Osiris. Au centre : Nout, la déesse du Ciel, accueille Toutankhamon, habillé en roi vivant, au royaume des dieux. À gauche : dans la scène finale, Toutankhamon (avec une coiffe rayée) et son ka étreignent Osiris, avec lequel le souverain ne fait plus qu’un.
Sur le trône en or de Toutankhamon est représentée une scène tendre : Ankhesenamon, sa reine, le frictionne avec de l’huile parfumée alors qu’ils se prélassent sous le disque solaire, Aton. Toutankhamon est monté sur le trône après qu’Akhenaton, son prédécesseur, eut décrété qu’Aton était le seul dieu, ce qui avait provoqué une grande agitation. Toutankhamon a restauré le culte des anciens dieux, et notamment celui d’Amon-Rê.
Le corselet du roi, porté au cours des cérémonies d’État, le montre devant Amon-Rê, qui lui offre une croix ansée, symbole de vie.
Une paire de sandales est ornée de captifs de guerre : ainsi, le souverain écrase symboliquement ses ennemis à chaque pas.
Toutankhamon était le dernier héritier d’une puissante famille, qui avait régné sur l’Égypte pendant des siècles et bâti un vaste empire. Parmi ses biens funéraires figuraient des chars, des boucliers, des arcs, des flèches et d’autres armes – indices qu’il avait appris à combattre et à chasser, à l’instar des autres pharaons. Sa momie portait deux dagues, l’une en fer peut-être issu d’une météorite, l’autre en or et de conception étrangère, possiblement offert par un souverain lointain.
Un lit réservé aux rites funéraires représente deux vaches sacrées portant un disque solaire entre les cornes. L’antichambre du tombeau du pharaon renfermait trois lits dorés. Celui-ci incarne l’ancien mythe égyptien de Mehet-Ouret, une vache-déesse qui s’est élevée au-dessus de la mer primordiale en portant Rê, le soleil, dans le ciel. Six autres lits, plus pratiques, étaient placés dans le tombeau afin d’assurer le repos éternel du jeune roi.