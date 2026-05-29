Histoire

Les fouilles archéologiques en Égypte mettent au jour des objets liés à Cléopâtre

Les fouilles du site de Taposiris Magna ont mis au jour de nombreuses reliques, dont un buste du père de Cléopâtre et la tête d'une statue qui semble la représenter.

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