Les fouilles archéologiques en Égypte mettent au jour des objets liés à Cléopâtre

Sur le mur nord de la chambre funéraire de Toutankhamon, trois scènes planifient son voyage vers l’au-delà. La première (à droite) décrit « l’ouverture de la bouche ». Lors de ce rituel, le successeur de Toutankhamon, Aÿ, vêtu d’une peau de léopard et tenant un outil appelé « herminette », fait revivre de façon symbolique le pharaon momifié, représenté ici comme Osiris. Au centre : Nout, la déesse du Ciel, accueille Toutankhamon, habillé en roi vivant, au royaume des dieux. À gauche : dans la scène finale, Toutankhamon (avec une coiffe rayée) et son ka étreignent Osiris, avec lequel le souverain ne fait plus qu’un.