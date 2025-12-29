Un archéologue retrouve l'entrée d'un tombeau égyptien grâce à la trace des termites
Cette porte est sans doute restée enfouie sous le sable pendant 4 000 ans. Il s'agit probablement du tombeau d'un notable.
