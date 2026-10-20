La coupe de James Cook, faite en antimoine, est au centre d'une des plus importantes controverses de la Renaissance
Ce métal était considéré comme ayant des propriétés curatives... ou comme un véritable poison. Semblable à l'arsenic, il ne peut être assimilé par l'organisme.
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Capable de tuer deux éléphants adultes rien qu’en les touchant, c’est en mangeant des fourmis venimeuses que la phyllobate terrible se procure cette redoutable toxine.