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La coupe de James Cook, faite en antimoine, est au centre d'une des plus importantes controverses de la Renaissance

Ce métal était considéré comme ayant des propriétés curatives... ou comme un véritable poison. Semblable à l'arsenic, il ne peut être assimilé par l'organisme.

La coupe de James Cook, est au centre d'une des plus importantes controverses de la Renaissance

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