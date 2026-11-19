On pensait ces nonnes sous l'emprise du démon, mais la réalité est sans doute plus rationnelle...
En étudiant le cas des possédées de Loudun, le docteur Charcot et Sigmund Freud ont déterminé que ces femmes étaient en réalité atteintes d'ergotisme, ou encore de dépressions sévères liées à des agressions sexuelles répétées.
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