Une étrange soucoupe volante exposée dans un musée de Virginie
Longtemps tenue secrète, cette invention fut inspirée par l'observation répétée d'ovnis. Son ingénieur souhaitait construire un véhicule avec un moteur plat plus performant que ceux des avions de chasse.
