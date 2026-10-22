Pourquoi la trière athénienne était-elle une arme de guerre si redoutable ?
Ces navires de guerre étaient dotés d'un rostre en bronze situé sur leur proue. Leur accélération fulgurante et une maniabilité permettaient de percer aisément la coque des bateaux adverses.
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En Grèce, la communauté pomak est tiraillée entre traditions et modernité
La minorité pomak vit dans quelques villages grecs de la Thrace occidentale. Elle forme une société patriarcale qui a échoué dans la protection des femmes, limitant leur accès à l’éducation, leur liberté et les empêchant d’avoir des droits.