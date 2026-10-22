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Pourquoi la trière athénienne était-elle une arme de guerre si redoutable ?

Ces navires de guerre étaient dotés d'un rostre en bronze situé sur leur proue. Leur accélération fulgurante et une maniabilité permettaient de percer aisément la coque des bateaux adverses.

Pourquoi la trière athénienne était-elle une arme de guerre si redoutable ?

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