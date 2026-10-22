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Égypte : à Thèbes, des hiéroglyphes révèlent des informations sur les Crétois

À partir de ces hiéroglyphes, il est établi que les Crétois et les Égyptiens étaient partenaires commerciaux, s'échangeant de l'or, du papyrus et des poteries fines.

Égypte : à Thèbes, des hiéroglyphes révèlent des informations sur les Crétois

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