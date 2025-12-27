Le dérèglement climatique : principale cause de la disparition des coraux
Lorsque les coraux meurent, ils deviennent blancs. Si le réchauffement persiste, les coraux ne survivront pas et devraient disparaître d'ici les trente prochaines années.
Des coraux "super-résistants" pourraient sauver les récifs des Caraïbes
Au Honduras, une barrière de corail a survécu à un siècle de pollution et de maladies. Percer le secret de sa résilience pourrait aider les scientifiques à reconstituer les récifs coralliens mourants des Caraïbes.