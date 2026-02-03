L'Islande est traversée par une faille terrestre séparant l'Europe et l'Amérique

EnvironnementL'Islande est traversée par une faille terrestre séparant l'Europe et l'AmériqueCette faille est jalonnée de volcans sous-marins à l'origine de la séparation de l'Europe et de l'Amérique, et de la création de l'océan Atlantique.Diaporamales plus populairesvoir plusDérive des continentsEnvironnementIslandeOcéansTectonique des plaquesÉruptions volcaniquesCatastrophesCatastrophes et risques naturelsEauEuropeGéographieGéographie physiqueGéologieSciencesSciences de la TerreSciences physiquesTerrePlus deLire la suite