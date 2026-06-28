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L'archipel hawaïen continue de se développer grâce aux éruptions volcaniques

Lorsque les volcans sont en activité, la lave gagne l'océan et s'éparpille avant de se solidifier et de former une croûte terrestre. Ainsi, la terre naît de la mer.

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