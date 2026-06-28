L'archipel hawaïen continue de se développer grâce aux éruptions volcaniques

Fourche à la main, Armando Salazar s'avance sur une roche noire grésillante, un précieux morceau de lave en équilibre sur les dents de son outil. Aussi étrange soit-elle, cette scène est un jour de travail comme les autres pour Salazar, sergent de l'armée espagnole déployé en urgence sur l'île de La Palma lors de l'éruption volcanique. Grâce à Salazar et ses collègues, les scientifiques bénéficient d'un accès immédiat aux échantillons de roche volcanique, ce qui les aidera à comprendre l'actuelle éruption.