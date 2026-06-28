L'archipel hawaïen continue de se développer grâce aux éruptions volcaniques
Lorsque les volcans sont en activité, la lave gagne l'océan et s'éparpille avant de se solidifier et de former une croûte terrestre. Ainsi, la terre naît de la mer.
Fourche à la main, Armando Salazar s'avance sur une roche noire grésillante, un précieux morceau de lave en équilibre sur les dents de son outil. Aussi étrange soit-elle, cette scène est un jour de travail comme les autres pour Salazar, sergent de l'armée espagnole déployé en urgence sur l'île de La Palma lors de l'éruption volcanique. Grâce à Salazar et ses collègues, les scientifiques bénéficient d'un accès immédiat aux échantillons de roche volcanique, ce qui les aidera à comprendre l'actuelle éruption.
Les gaz issus de l'éruption du Cumbre Vieja ont acidifié la pluie retombée à certains endroits de La Palma, brûlant au passage des pans entiers de végétation comme ces pins écorchés. (Îles Canaries : le Cumbre Vieja continue de ravager La Palma - Novembre 2021)
Deux mois après que le volcan Cumbre Vieja s'est réveillé, la roche en fusion continue de couler. Les scientifiques ne savent pas encore quand l'éruption pourrait prendre fin.
Au cours de l'éruption, de la lave a émergé de plusieurs points le long d'une fracture profonde de la crête volcanique, balayant l'île jusqu'aux villes voisines. Rodríguez est arrivé le jour où l'éruption a commencé, prenant cette image la première nuit.
Vue du Cumbre Vieja depuis La Laguna.
Dans l'après-midi du 19 septembre, le volcan Cumbre Vieja s'est réveillé, crachant de la roche en fusion sur ses flancs et envoyant vers le ciel une colonne de cendres. Les volcans de l'île sont alimentés par un panache de roche chaude qui s'étend profondément sous terre.
Le 28 septembre, neuf jours après la première explosion, la lave a commencé à s'écouler dans la mer. La réaction entre la roche chaude et l'eau de mer froide a généré un panache de vapeur toxique, fait d'acide chlorhydrique et d'éclats de verre.
Vue de la fissure volcanique durant la première nuit de l'éruption, vue depuis le village de Jedey.
Les scientifiques de l'IGME et du CSIC (le service géologique espagnol et le Conseil national de la recherche) recherchent tous les indices possibles pour mieux comprendre ce qui se passe sous la surface. Un tube de lave qui s'est formé en 1949 se trouve à moins de 7 kilomètres de Cumbre Vieja.
Rodríguez prenait son petit-déjeuner chaque matin dans un café près d'une bananeraie. Un matin, il est arrivé et a trouvé des bénévoles aidant à déplacer l'équipement du restaurant pour sauver tout ce qu'ils pouvaient de la lave gagnant du terrain.