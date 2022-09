Pourquoi les récits de voyage nous aident-ils à nous endormir ?

Les auditeurs peuvent prendre part à des croisières sur le Nil, faire de la voile au Sri Lanka, effectuer des pèlerinages difficiles comme celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, survoler la région de Cappadoce en Turquie en montgolfière ou encore emprunter la Route 66 en voiture. Les descriptions sont omniprésentes dans ces récits, qui sont ponctués ici et là du bruit des vagues, des chemins de fer et encore de musique douce.

Les histoires qui se déroulent à bord d’un train sont, semble-t-il, particulièrement intrigantes à l’heure du coucher. Headspace, Calm et Breethe ajoutent sans cesse du contenu en lien avec ce moyen de transport. Les auditeurs peuvent ainsi voyager à bord de l’Orient Express ou du Transsibérien. Par exemple, Headspace propose une histoire très appréciée, intitulée « Slow Train » (Le train lent, en français), qui modifie les bruits ambiants à bord du train en arrière-fond et change régulièrement les descriptions orales. Elle figure régulièrement dans le top 5 des histoires pour s’endormir les plus populaires de l’application.

« Le mouvement est essentiel dans une histoire pour s’endormir. Si le récit est trop statique, il devient ennuyant et l’auditeur va s’agiter », explique Martha Bayless, professeure à l’université de l’Oregon aux États-Unis et directrice du Programme sur la culture publique et le folklore de l’établissement, qui s’intéresse aux traditions orales de l’Antiquité à aujourd’hui. « Mais ce mouvement doit être apaisant et rassurant, ce qu’offre le train ».

(À lire : Chansons douces : ce que les berceuses que nous chantons disent de nous.)

Grâce à son impulsion constante vers l’avant, le train sollicite les sens avec douceur. Avec les voyages en train, « vous n’êtes plus maître de vos décisions, souligne la professeure. C’est le véhicule idéal pour dormir. Vous le prenez en route et vous vous laissez bercer par son léger balancement et son bruit rythmique, en ayant la sensation d’être confortablement installé à bord d’un mode de transport rassurant et un peu vieillot ».

Ce n’est pas la même histoire pour les récits audio en avion, poursuit-elle. « Imaginez que vous essayez de vous endormir dans un siège étroit et que votre voisin pose sa tête sur votre épaule ! ». Attention donc aux histoires qui sont trop fidèles de la réalité : elles pourraient bien ne pas avoir les effets escomptés sur votre sommeil.

UN REMPART AUX ANGOISSES

Selon Rachel Salas, neurologue et directrice médicale adjointe du « Johns Hopkins Center for Sleep and Wellness », lire une histoire avant de se coucher aide certaines personnes à avoir un sommeil plus réparateur. Celui-ci permet notamment à l’organisme de mieux réguler la digestion ou encore les performances cognitives, d’après l’American Academy of Sleep Medicine.

Excellentes distractions, les histoires pour s’endormir nous empêchent de nous inquiéter, de passer en revue nos listes de tâches à accomplir ou d’angoisser. Souvent positives et joyeuses (mais pas trop palpitantes), elles apaisent un esprit troublé.

Le pouvoir calmant des récits de voyage pour s’endormir pourrait s’expliquer par les « neurones miroirs », explique Rachel Salas. Initialement découvertes chez le macaque, celles-ci s’activent à la fois quand on effectue un mouvement particulier et quand on observe ce mouvement.

D’après la neurologue, ces cellules cérébrales seraient capables d’associer nos propres expériences à celles d’une autre personne. Le récit d’un voyage en train peut ainsi nous rendre nostalgiques en nous replongeant dans nos voyages passés, même s’il décrit une situation à laquelle nous n’avons pas été confrontés. Le réconfort procuré par quelque chose de familier et d’idéalisé peut favoriser la relaxation et le sommeil. Quant au son produit par le train avançant sur les rails, il s’apparente à un type de bruit blanc qui nous berce et nous fait tomber dans les bras de Morphée, souligne Rachel Salas.

La fascination de certaines personnes pour les récits de voyage pour s’endormir réside peut-être dans le fait qu’ils ouvrent des portes sur de nouvelles aventures. Bien que cela paraisse stimulant, ces histoires permettent de découvrir le monde de manière rassurante et sûre.

[Ce qui joue, ndlr] « sur le plan neurologique, c’est l’idée de voyager, d’explorer de nouveaux lieux, mais aussi de rencontrer des personnes. Nous sommes des êtres naturellement sociables. Nous avons connu des moments loin de nos familles et de nos amis, privés d’une certaine liberté. Même si vous n’êtes pas un grand voyageur, vous pouvez toujours aller au restaurant ou vous adonner à une activité nouvelle », explique Rachel Salas.

Il existe une autre explication possible à l’influence des histoires sur notre sommeil : en nous coupant de la lumière et des bruits extérieurs, ces récits permettent à un monde intérieur, c’est-à-dire notre imagination, de prendre le relais. Raconter des histoires pour s’endormir est un rituel ancien, « aussi vieux que la littérature, souligne Martha Bayless. D’une certaine manière, lorsque nous écoutons une histoire pour nous endormir, nous revenons à l’aube de la civilisation humaine ».

« Les histoires pour s’endormir les plus apaisantes ne sont pas très palpitantes, poursuit-elle. Ce sont des moments suspendus entre deux aventures, à l’instar du sommeil ».