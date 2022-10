Cap sur le sud de l'Irlande, une région côtière aux innombrables légendes

Nous nous arrêtons au Jardin géologique, à Bunmahon, où se dressent deux pierres oghamiques dont les inscriptions runiques évoquent la langue chrétienne primitive utilisée par les saints celtes. « C’est la pierre de la malédiction », reprend Robbie, en désignant un gros morceau de basalte. « Selon la légende, nos malédictions se réalisent si on la contourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. »

Au sud de la baie de Dungarvan, quelques chalutiers sont installés dans le port, où je trouve Sólás Na Mara (qui signifie « réconfort de la mer »), un ancien bâtiment de vente de poissons transformé en un petit spa familial qui perpétue l’ancienne tradition irlandaise des bains d’algues. Les fucus dentelés et autres algues sont récoltés dans la région, puis jetés dans de grandes baignoires en fonte remplies d’eau de mer chaude, pompée directement à marée haute.

« Les algues ont connu bien des évolutions depuis l’époque où elles n’étaient utilisées que comme fourrage pour les animaux, et comme engrais pour les pommes de terre », raconte le propriétaire Éimhín Ní Chonchúir. « Elle peut faire des merveilles pour soulager de nombreuses pathologies, comme l’arthrite ou l’eczéma. Les visiteurs arrivent sceptiques et repartent surpris et revigorés. »

À Ferrypoint, où la rivière Blackwater se jette dans la mer Celtique, un soleil brillant se lève dans le ciel dégagé.

« Tenez, goûtez ça », me dit Andrew Malcolm, un autre cueilleur local. « Des graines de berce séchées. On peut s’en servir comme substitut à la cardamome. Et le petit costaud là, c’est du poivre d’eau. »

Motivée par mon voyage le long de la Copper Coast, je souhaite poursuivre ma découverte de cette région méconnue du sud de l’Irlande. J’ai donc pris contact avec M. Malcolm qui, depuis trente ans, ratisse ces rivages et scrute leurs eaux à la recherche de vie marine.

« C’est mon supermarché. Je trouve tout ce dont j’ai besoin ici, à seulement quelques mètres », explique-t-il en me tendant une minuscule plante vivace au goût de fève et de concombre. « Essayez les cosses de radis de mer. Elles sont agréables et poivrées », me conseille-t-il. « Comme le wasabi ? », je demande. « On va faire du wasabi dans une minute », répond-il en se précipitant vers un rocher. « Voilà votre wasabi ! De la cochléaire. C’est plein de vitamine C et il en existe de toutes les couleurs, comme le piment. »