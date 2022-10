Élisabeth Báthory : la légende sanglante d’une comtesse tueuse en série

L’histoire de la comtesse hongroise Élisabeth Báthory (1560-1614) est tachée de sang, hantée par la torture, dramatisée par le sexe et de plus en plus remise en cause par les historiens. Alors que certains la considèrent comme folle meurtrière, d’autres la voient comme un pion incriminé par sa famille et ses proches dans le but de mettre la main sur ses possessions.

Souvent citée comme la plus grande tueuse en série de tous les temps, Élisabeth Báthory a été accusée d’avoir assassiné plus de 600 jeunes femmes au sein de ses somptueux châteaux. D’après la légende, elle prenait des bains dans le sang de ses victimes vierges, pensant ainsi obtenir la jeunesse éternelle. Cela lui valut plutôt de vivre dans l’infamie. De nombreux films, pièces de théâtre, opéras, séries télévisées et même jeux vidéo ont puisé leur inspiration dans le soi-disant sadisme de l’aristocrate.