Mexique : ces expositions de momies attisent la curiosité… et la controverse

Ces cadavres conservés naturellement, sans bandage ni embaumement, datent des 19e et 20e siècles et représentent une source de revenus et de fierté pour cette ville située à une heure de route de San Miguel de Allende. « Les momies de Guanajuato apportent, après l’impôt foncier, le plus gros revenu économique de la municipalité », explique l’anthropologue mexicain Juan Manuel Argüelles San Millán. « Il est difficile d’exprimer à quel point elles sont importantes. »

En revanche, ces momies font également l’objet de controverses. Il est difficile pour les voyageurs d’autres cultures de comprendre pourquoi l’une des plus belles villes du Mexique exposerait des restes humains aussi macabres, et ces derniers seraient par ailleurs mal conservés et mal étiquetés, selon certains spécialistes. Il y a quelques mois, le projet de construction d’un nouveau musée de momies a été abandonné quand des spécialistes et des représentants de l’UNESCO se sont opposés à son nouvel emplacement, prévu au-dessus d’un centre commercial du centre-ville.

Tout cela a suscité un regain d’attention pour ces restes fragiles. L’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) vient de lancer une étude, dirigée par San Millán, pour déterminer l’identité de ces corps qui, pour la plupart, sont encore anonymes. Une exposition de photographies de ces momies, réalisées par l’artiste Michael James Wright, sera présentée au prestigieux Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, du 13 au 30 octobre, avant de partir en tournée dans le reste du Mexique et à l’étranger. « Ces projets permettent de donner de la dignité aux morts et d’en faire des objets d’éducation plutôt que d’attraction », explique le photographe.

L’ORIGINE DES MOMIES

Malgré le spectaculaire centre historique de Guanajuato, le musée des momies situé à la périphérie de la ville est souvent la première destination des touristes. Les visiteurs font la queue pendant des heures pour entrer dans le musée, et sont entourés de vendeurs proposant des charamuscas, des friandises régionales à la cannelle et au sucre en forme de… momies, bien sûr.