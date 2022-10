Día de los Muertos : dix choses à savoir sur la fête des Morts au Mexique

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Día de los Muertos, ou le Jour des Morts, n’est pas une version mexicaine d’Halloween.

Bien que liés, ces deux événements annuels diffèrent grandement en termes de traditions et de tonalité. Alors que pour le dernier jour du mois d’octobre, Halloween fait place à la terreur et aux farces, les festivités du Día de los Muertos ont lieu les deux premiers jours de novembre, dans une explosion de couleurs et de joie de vivre. Le thème reste la mort, mais il s’agit de manifester de l’amour et du respect envers les membres de la famille qui ne sont plus parmi nous. Dans les villes et villages du Mexique, les personnes qui participent à cette fête se maquillent et se déguisent, organisent des défilés et des fêtes, chantent et dansent, et font des offrandes aux êtres chers disparus.