Découvrir Porto Rico autrement entre pétroglyphes et créatures légendaires

Le plus célèbre est la figure accroupie d’Atabey, décrite comme la mère de la création et la conscience de la terre. Sa figure proéminente rappelle aux Taïnos que chaque chose est vivante et connectée.

À l’est se trouve la région de Jayuya, nommée d’après le chef taïno Hayuya et connue comme la capitale indigène de l’île. Là, Tres Picachos, la montagne à trois sommets vénérée par les Taïnos, domine l’un des endroits les plus populaires de la route. Une promenade bien balisée conduit les voyageurs jusqu’à un rocher de presque 4 mètres de haut, couvert de pétroglyphes et appelé La Piedra Escrita, en français « la pierre écrite ». Ce n’est pas seulement la taille de cet artefact ou le grand nombre de pétroglyphes près de son sommet qui attirent les foules. La pierre se trouve dans la rivière Saliente qui crée une piscine naturelle. Cela aide les visiteurs à comprendre le respect des Taïnos pour un monde interconnecté.

Juste en bas de la route se trouve le Museo el Cemí. La conception de ce musée à trois branches correspond aux objets qu’il expose : les cemí. Généralement sculptées dans la pierre, ces figurines spirituelles représentent et incarnent les esprits gardiens ancestraux. À l’instar des trois sommets sacrés de la montagne, la plupart des cemí disposent également de trois points : l’un pour la création et les autres pour les royaumes spirituels superposés des vivants et des morts.

L’itinéraire se termine à Ponce, près de la région des Indios où vit aujourd’hui une importante population de Taïnos. Rivalisant avec Caguana par sa taille, les fouilles se poursuivent au Centro Ceremonial Indígena de Tibes. Jusqu’à présent, les archéologues ont découvert des objets pré-taïnos et taïnos datant de l’an 25 après J.-C., lesquels peuvent être examinés dans le musée sur site.

FOLKLORE, ESPRITS ET LÉGENDES

Des créatures vampiriques et des goules ont hanté « l’île de l’enchantement » bien avant que Porto Rico ne soit le théâtre d’une chasse internationale au chupacabra en 1995. Les Taïnos croyaient aux hupia, ou esprits des morts. Ces métamorphes pouvaient prendre la forme de hiboux, de chauves-souris et d’humains qui émergeaient la nuit avec des motivations parfois sinistres. L’hupia le plus célèbre, légende urbaine popularisée dans le roman Jurassic Park de 1990, était une bête vampire hargneuse qui enlevait les petits enfants après le coucher du soleil.