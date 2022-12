Cap sur le nord-est du pays de Galles, une destination à couper le souffle

Pour Margot : il faudra juste penser à vérifier/updater la date de sortie, le titre VF du docu et la plateforme sur laquelle ça va sortir une fois que tu auras plus d'infos. :)

Dans la nouvelle série documentaire Disney+ intitulée Bienvenue à Wrexham, il est mentionné qu’il n’est pas rare que le pays de Galles soit assimilé à ses voisins du Royaume-Uni, et notamment l’Angleterre. Pourtant, avec sa superficie de 20 779 kilomètres carrés, ce pays fier et historique a beaucoup à offrir et mériterait plus d’attention qu’il n’en reçoit.

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il passe inaperçu. Vous connaissez peut-être le pays de Galles pour sa capitale, Cardiff, ou pour le mont Snowdon, qui a servi de terrain d’entraînement à Edmund Hillary pour son expédition sur l’Everest, et qui est le point culminant du parc national de Snowdonia. Ou peut-être avez-vous entendu parler des gisements d’ardoise de la région, autrefois moqués et aujourd’hui célébrés, ou encore des collines couvertes d’herbe du parc national des Brecon Beacons et du phare d’Anglesey. C’est petit, certes, mais il y a beaucoup à voir.

Le nord-est, avec son mélange de vallées, de côtes et de collines, n’attire pas l’attention de beaucoup de voyageurs. C’est dans cette partie du pays que se trouve la ville de Wrexham, désormais connue pour son club de football qui date de 1864 et appartient à l’acteur américain Ryan Reynolds. La ville abrite également l’usine sidérurgique historique de Bersham, qui a fabriqué des pièces pour les tout premiers moteurs à vapeur et a révolutionné la conception des canons. Dans le centre-ville, l’imposante église St. Giles est la dernière demeure du fondateur de la très réputée université de Yale.