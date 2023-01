Inde : à la recherche de l’ancienne dynastie des Chola

Un temple au milieu de rizières, voilà tout ce qui subsiste de l’ancienne grande cité de Gangaikondacholapuram, dans l’actuel État du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde. Au Moyen Âge, celle-ci fut l’un des principaux centres de l’Asie du Sud-Est ainsi que la capitale d’une dynastie parmi les plus anciennes et les plus pérennes du monde.

Pendant près de cinq siècles, la dynastie des Chola (qui exista de 300 avant notre ère à 1279) connut une apogée et influença religion, culture et architecture grâce à une maille commerciale maritime sophistiquée qui partait de l’Inde et irriguait l’Asie du Sud-Est jusqu’à la Chine.

Pourtant, malgré leur vaste réseau de routes commerciales et malgré la portée de leur influence, les Chola restèrent enveloppés de mystère durant des siècles, tandis que des envahisseurs plus tardifs comme les Moghols et les Britanniques se faisaient une place de premier plan dans le vaste tableau de l’histoire académique et culturelle de l’Inde.

Des fouilles réalisées à grands renforts de technologie, des circuits personnalisés ayant pour thème l’héritage des Chola et un film indien qui bat tous les records ont ravivé l’intérêt pour cette dynastie et offrent aujourd’hui aux voyageurs l’occasion de résoudre l’un des plus grands mystères de l’Histoire : qu’est-il arrivé à cet empire ?

L’ÂGE D’OR

Au Moyen Âge, les Chola comptèrent parmi les trois royaumes tamouls les plus puissants du sud de l’Inde. À l’apogée de l’empire, les rois chola investirent dans l’art, la littérature, l’éducation et l’architecture. Ils édifièrent ambitieusement des temples de pierre colossaux ornés de sculptures ouvragées et de peintures riches en détails qui faisaient office de pôles culturels et sociaux, et ils construisirent des lacs artificiels pour pallier aux sécheresses et pour s’approvisionner en eau potable.