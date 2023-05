À la découverte de Carthage, ancienne grande rivale de Rome

Les Romains ayant pillé la ville et détruit la plupart de ses bibliothèques et archives, les historiens ne savent « pratiquement rien » des Carthaginois qui provient de sources sûres. « Il existe de grosses zones d’ombre sur Carthage », explique Richard Miles, auteur du livre Carthage Must Be Destroyed: The Rise and Fall of an Ancient Civilization (Carthage doit être détruite : ascension et chute d’une civilisation antique).

La métropole antique fait aujourd’hui l’objet d’efforts de revitalisation entrepris par le ministère tunisien de la Culture et l’Union européenne. Ceux-ci visent à restaurer plusieurs sites carthaginois afin d’offrir une meilleure expérience aux visiteurs et de mieux protéger ce qu’il reste de l’héritage presque perdu de la ville.

« CARTHAGE DOIT ÊTRE DÉTRUITE »

Vers 200 av. J.-C., « Carthage [était] LA superpuissance en Méditerranée », poursuit Richard Miles. Jouissant d’un immense contrôle sur les ports de commerce et plusieurs routes terrestres d’Afrique du Nord, « Carthage était un grand carrefour. La ville [a puisé dans] toutes sortes d’influences, de la Grèce, la Phénicie, l’Italie [et aussi] de la péninsule Ibérique et d’Afrique du Nord avec la Nubie et la Libye, avant de les fusionner pour obtenir quelque chose d’unique ».

Plus la République romaine gagnait en puissance de l’autre côté de la mer, plus sa rivalité avec les Carthaginois se renforçait. Les deux empires entrèrent trois fois en guerre en l’espace d’à peine 100 ans.