Forêts sacrées, récifs et mosquées : l'autre visage du Kenya

« Le règne de Dieu », « Restez humble » ou encore « Trouvez le divin », voilà quelques-uns des messages qui défilent en anglais sur le pare-brise des tuk-tuks à travers les rues de Diani. La route est bordée de petites épiceries et l'air iodé qui nous rappelle que l'océan n'est plus très loin. Pour le moment, il se refuse encore à notre vue, mais les tuk-tuks chargés de vacanciers trahissent eux aussi sa proximité.

Je longe la côte kenyane sur l'océan Indien en suivant la bande d'asphalte qui relie Diani à Watamu pour ensuite rejoindre l'archipel de Lamu et ses îles reculées. Diani est la portion de côte indo-océanique la plus célèbre du Kenya, où les voyageurs se pressent pour admirer les plages bordées de palmiers, leurs fabuleuses marées et leurs eaux turquoises, que ce soit pour conclure un séjour en safari dans le parc national de Tsavo ou la réserve du Masai Mara, ou simplement pour quelques jours de bon temps en bord de mer. Pourtant, derrière les plages, à quelques kilomètres dans les terres, un autre côté de Diani attend les visiteurs avisés.

Au cœur de ces basses terres tropicales se cachent les forêts de kayas : un ensemble sacré de sites forestiers, précieusement conservé par le peuple Mijikenda, qui a fait de ses grands arbres des lieux de prière et de réflexion. Là, à l'ombre des figuiers étrangleurs et des arbres du genre Afzelia ou Combretum, se dressent les vestiges de villages fortifiés construits au 16e siècle et abandonnés il y a bien longtemps. La plupart sont fermés aux visiteurs, mais un projet d'écotourisme lancé par la communauté Digo locale a ouvert Kaya Kinondo aux voyageurs qui souhaitent en faire l'expérience, respectueusement.