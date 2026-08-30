Que voir à Tétouan, "ville blanche" du Maroc ?

JOUR 1 : LA VILLE BLANCHE

Le matin : Chaque matin, les marchés de Tétouan battent leur plein. Alors, plongez dans le dédale de ruelles de la médina inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et dans ses souks pour une découverte de la ville qui va éveiller vos sens. La médina a été construite par des réfugiés musulmans et juifs ayant fui l’Espagne à la fin du 15e siècle et reste en grande partie préservée du tourisme. Entre les étals débordant de légumes, vous trouverez des fours communautaires au bois, une petite tannerie à ciel ouvert et des boutiques vendant des pipes aussi fines qu’une brindille pour fumer du kif, un mélange local de tabac et de cannabis originaire du Rif. Après avoir regardé les artisans au travail, direction le Musée d’art moderne de Tétouan. Situé dans le quartier d’Ensanche, qui a été construit autour de la médina à l’ère espagnole, ce monument semblable à un château était à l’origine une gare ferroviaire. Il date de 1918.

L’après-midi : Mêlez-vous au flot de locaux à la Pâtisserie Rahmouni, un établissement familial, pour acheter quelques douceurs marocaines imbibées de miel comme les chebakia et les briouats. Dégustez-les en faisant un petit tour dans l’Ensanche avant de vous diriger vers la place Hassan II entourée de palmiers. Située face au palais royal, la place comporte quatre fontaines semblables à des minarets qui crachent de l’eau lorsque le roi est en résidence. Les bâtiments du pourtour de la place sont typiques de Tétouan : blancs, avec une touche de vert (une couleur importante de l’islam, qui symbolise également la végétation du Rif). Un portail sur le côté de la place mène à la médina, où des maisons chaulées et à flanc de coteau scintillent au soleil telles des dents blanches. Montez jusqu’au toit-terrasse du riad-restaurant El Reducto pour profiter de la vue panoramique, puis prenez place sur les coussins pour déguster un festin de sardines au paprika et au curcuma.

Le soir : Après le dîner, prenez un taxi jusqu’à Tamuda Bay, à 30 minutes au nord de la ville, pour une balade digestive sur la plage. Vous pouvez aussi faire un bain de minuit dans la piscine du Medi-Spa du Royal Mansour Tamuda Bay, où un globe semblable à la lune suspendu au plafond se reflète dans une galaxie d’« étoiles » sous-marines.