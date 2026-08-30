Que voir à Tétouan, "ville blanche" du Maroc ?
Avec sa médina inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et sa culture balnéaire méditerranéenne, cette ville du nord du Maroc facilement accessible par avion pourrait bien devenir la prochaine destination phare du pays.
Avec ses maisons blanches, la médina de Tétouan est typique du nord du Maroc, qui témoigne de fortes influences méditerranéennes.
Ce sont les Berbères, peuple autochtone des montagnes du Maroc, qui ont à l’origine donné le nom Titawin (qui signifie « les yeux ») à Tétouan. Un qualificatif qui sied parfaitement à cette ville fortifiée qui a veillé sur la côte méditerranéenne du pays pendant des siècles. Tétouan a tout d’abord servi de base aux pirates pour attaquer les navires de l’Espagne voisine, avant de devenir la capitale du protectorat espagnol du Maroc entre 1913 et 1956.
Malgré sa riche histoire, cette ville aux maisons blanches, connue pour son artisanat et son architecture mauresque, n'attire qu'une fraction des voyageurs qui visitent le nord du pays, et notamment la ville voisine de Tanger ou la ville bleue de Chefchaouen. Mais l’extension de l’aéroport de Tétouan et l’inauguration des premiers vols directs depuis Paris lancés au printemps dernier pourraient changer la donne. Et avec le développement de Tamuda Bay, dont l’ouverture de la station balnéaire Royal Mansour du roi Mohammed VI en 2024, Tétouan s’affirme comme une destination de vacances accessible mêlant ville et plage.
Les plus belles plages pour nager se trouvent sur la côte méditerranéenne du Maroc. Derrière Tamuda Bay s’élève le Rif, une chaîne montagneuse aux reliefs escarpés qui peuvent faire penser aux Dolomites et que l’on peut découvrir en empruntant de tranquilles sentiers de randonnée.
Le Café Baba se trouve dans la médina de Tanger.
Royal Mansour Tamuda Bay sert une paella au homard aux influences espagnoles.
JOUR 1 : LA VILLE BLANCHE
Le matin : Chaque matin, les marchés de Tétouan battent leur plein. Alors, plongez dans le dédale de ruelles de la médina inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et dans ses souks pour une découverte de la ville qui va éveiller vos sens. La médina a été construite par des réfugiés musulmans et juifs ayant fui l’Espagne à la fin du 15e siècle et reste en grande partie préservée du tourisme. Entre les étals débordant de légumes, vous trouverez des fours communautaires au bois, une petite tannerie à ciel ouvert et des boutiques vendant des pipes aussi fines qu’une brindille pour fumer du kif, un mélange local de tabac et de cannabis originaire du Rif. Après avoir regardé les artisans au travail, direction le Musée d’art moderne de Tétouan. Situé dans le quartier d’Ensanche, qui a été construit autour de la médina à l’ère espagnole, ce monument semblable à un château était à l’origine une gare ferroviaire. Il date de 1918.
L’après-midi : Mêlez-vous au flot de locaux à la Pâtisserie Rahmouni, un établissement familial, pour acheter quelques douceurs marocaines imbibées de miel comme les chebakia et les briouats. Dégustez-les en faisant un petit tour dans l’Ensanche avant de vous diriger vers la place Hassan II entourée de palmiers. Située face au palais royal, la place comporte quatre fontaines semblables à des minarets qui crachent de l’eau lorsque le roi est en résidence. Les bâtiments du pourtour de la place sont typiques de Tétouan : blancs, avec une touche de vert (une couleur importante de l’islam, qui symbolise également la végétation du Rif). Un portail sur le côté de la place mène à la médina, où des maisons chaulées et à flanc de coteau scintillent au soleil telles des dents blanches. Montez jusqu’au toit-terrasse du riad-restaurant El Reducto pour profiter de la vue panoramique, puis prenez place sur les coussins pour déguster un festin de sardines au paprika et au curcuma.
Le soir : Après le dîner, prenez un taxi jusqu’à Tamuda Bay, à 30 minutes au nord de la ville, pour une balade digestive sur la plage. Vous pouvez aussi faire un bain de minuit dans la piscine du Medi-Spa du Royal Mansour Tamuda Bay, où un globe semblable à la lune suspendu au plafond se reflète dans une galaxie d’« étoiles » sous-marines.
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L’église Notre-Dame-des-Victoires de Tétouan dénote dans la ville aux bâtiments chaulés.
Le mausolée du savant soufi Sidi Ali Baraka se trouve à Tétouan.
JOUR 2 : LA CÔTE
Le matin : Tamuda Bay est la destination idéale pour profiter de plaisirs simples. Plus tranquille qu’Agadir ou Essaouira, cette station balnéaire en développement permet de découvrir la côte marocaine sans risquer de tomber dans les pièges à touristes. Si vous souhaitez ramasser des coquillages qui s’échouent en abondance sur son littoral sableux, allez-y le matin. L’été, les activités comme le kayak et le paddle sont populaires, tout comme la natation, grâce au climat méditerranéen qui offre des eaux plus calmes que sur la côte Atlantique venteuse à l’ouest.
L’après-midi : Une fois sec, partez randonner à la demi-journée dans le Rif, une chaîne montagneuse de sommets dentelés qui s’étend sur la partie nord du Maroc, de Ceuta à Melilla. Vous croiserez davantage d’ânes qui portent des villageois en djellaba et de bergers accompagnés de leur troupeau que de randonneurs sur les sentiers qui s’enfoncent dans les terres. Le site de Fahs Lamhar, qui signifie « terre de poulains » en arabe, est traversé par l’un des sentiers les plus accessibles et les plus spectaculaires au départ de Tamuda Bay. Par beau temps, il est possible d’observer les chevaux qui ont donné à ce lieu son nom en train de pâturer les ajoncs des hautes terres au pied des falaises de granite abruptes qui redescendent jusqu’aux pâturages des basses terres bordant la mer. En quelques heures, il est possible de réaliser une boucle de 6 à 9 kilomètres dans la vallée sauvage. Vous pouvez faire appel aux services d’un guide à Tétouan pour vous accompagner sur les sentiers très peu balisés.
Le soir : Dans la soirée, retournez à Tétouan pour vous balader à nouveau dans l’Ensanche. Sur la Plaza Primo, arrêtez-vous pour admirer l’église jaune moutarde et de style gothique de Notre-Dame-des-Victoires, l’un des monuments catholiques les plus impressionnants encore debout du nord du Maroc. Empruntez ensuite l’avenue Mohamed V, bordée par quelques-uns des bâtiments de style Art déco et art nouveau les plus fantastiques du quartier. C’est notamment le cas de l’Edificio La Unión y El Fénix, une construction espagnole grandiose surmontée d’une déesse géante dotée d’ailes vertes. Les influences espagnoles se retrouvent également au menu du restaurant Le Méditerranée, à Tamuda Bay. Avec sa vue sur la mer, sa longue liste de paellas et ses produits de la mer Méditerranée, c’est l’endroit idéal où trinquer le week-end.
À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE MAROCAINE
Cette statue d’Ibn Battuta est visible au musée La Kasbah de Tanger.
Musée la Kasbah des cultures méditerranéennes, Tanger : Ibn Battuta, l’un des explorateurs médiévaux les plus proéminents au monde, est né à Tanger en 1304. Sa vie et ses voyages ont eu un impact sur le Maroc, que vous pouvez découvrir au musée La Kasbah. Ce musée se trouve dans un fort du 18e siècle surplombant la mer, situé à une heure de route de Tétouan. Il aborde l’importance des explorations de Battuta, de la Chine à l’Inde en passant par la Mecque. Il vous plongera également dans la dynastie mérinide, sous laquelle a vécu l’explorateur.
Cap Spartel : Marquant l’entrée ouest du détroit de Gibraltar, ce cap balayé par les vents est sillonné de sentiers de randonnée côtiers. C’est ici que se rencontrent l’Atlantique et la Méditerranée. Ce carrefour océanique a été le théâtre pendant des siècles de nombreuses guerres, notamment la guerre d’indépendance des États-Unis en 1782 et la guerre civile espagnole en 1936. Le phare datant du 19e siècle, le plus ancien du Maroc, abrite un musée maritime et un restaurant.
Ceuta : L’Espagne contrôle toujours cette minuscule enclave située à l’extrémité nord-est du Maroc. Selon des écrits arabes, la ville a servi de base pour l’invasion musulmane de la péninsule ibérique au 8e siècle. Revendiquée par l’Espagne au 17e siècle, elle affiche une population majoritairement hispanophone. Outre ses hammams et ses souks des épices, la ville possède également des fortifications datant du 10e siècle et le Parque Marítimo del Mediterráneo, une bande de végétation de 56 000 m² imaginée par l’artiste avant-gardiste canarien César Manrique.
Cafe Baba : Mick Jagger et Keith Richards figurent parmi les musiciens et acteurs clients de cette institution de Tanger, où ils sont venus fumer du kif entre les années 1950 et 1970. À l’époque, la ville attirait des « hippies » du monde entier. Leurs photos ternies sont toujours accrochées au mur de ce café vétuste. Discutez avec les locaux autour d’un thé à la menthe et d’une partie de jeux de société, tout en admirant la médina de Tanger depuis les fenêtres en forme de fer à cheval du café.
École des Métiers et des Arts, Tétouan : L’école nationale des métiers et des arts a été fondée en 1919 dans le but de préserver les techniques artisanales anciennes associées à l’héritage arabe et andalou commun de l’Espagne et du Maroc. Les étudiants y apprennent la peinture sur bois, la sculpture sur plâtre et la pose de zellige. Pour voir les artisans à l’œuvre, visitez l’école en semaine. Green Olive Arts propose également des visites guidées.
COMMENT S’Y RENDRE ?
Les premiers vols directs depuis la France à destination de Tétouan ont été inaugurés en mars 2026, à raison de deux vols par semaine depuis Paris opérés par la compagnie Royal Air Maroc. Autrement, Tétouan est accessible en moins d’une heure et demie de route depuis l’aéroport Ibn Battouta de Tanger, avec des vols en provenance de plusieurs grandes villes françaises.
Profitez de la plage au Royal Mansour Tamuda Bay, où vous pourrez vous adonner à la plaisance, au kayak, au paddle ou à la randonnée. L’établissement propose également des visites guidées de Tétouan. À partir de 7 000 MAD (647 €) la suite deluxe pour deux personnes, petit-déjeuner inclus.
Cet article, rédigé avec le soutien de Royal Mansour, a initialement paru dans le numéro de septembre 2026 du magazine National Geographic Traveller (UK).