Amsterdam : tout ce qu'il faut savoir avant de visiter la ville

QUOI VOIR ?

La ceinture de canaux (dans Amsterdam-Centrum) : la zone des canaux concentriques, datant du 17e siècle, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Parmi les quartiers attractifs se trouve le Jordaan, débordant d’agitation avec ses cafés et galeries. Il offre de nombreux hauts lieux d’intérêt touristiques, notamment la Maison Anne Frank, le Bloemenmarkt, marché aux fleurs, et le charmant mais très fréquenté quartier commerçant « des neuf rues », De Negen Straatjes.

Amsterdam-Nord (Amsterdam-Noord) : autrefois zone industrielle, le Noord s’est transformé en un épicentre créatif très à la mode. Explorez le STRAAT Museum, immense musée d’art urbain et de graffiti, ou balancez-vous à 100 mètres au-dessus de la ville avec Over the Edge, la plus haute balançoire d’Europe, au sommet de la tour A’DAM.

Amsterdam-Est (Amsterdam-Oost) : au sein d’Amsterdam, véritable mosaïque multiculturelle, boutiques tendances et épiceries fines orientales se côtoient. Le baba ganoush de Tigris & Eufraat constitue l’un des mets préférés des habitants. Au bord du canal, à l’ombre du moulin De Gooyer, Brouwerij ‘t IJ sert sa IJwit, bière blanche primée, ainsi que d’autres bières brassées sur place.

Amsterdam-Sud (Amsterdam Zuid) : le quartier le plus aisé d’Amsterdam est celui où l’on trouve les plus grands trésors que recèle le monde de l’art. Dans le Oud-Zuid, soit le « vieux sud », le Rijksmuseum, le musée Van Gogh, le Stedelijk Museum et le musée Moco sont rassemblés autour de la Museumplein. Dans le quartier De Pijp, vous pourrez acheter des provisions au marché Albert Cuyp, ouvert six jours par semaine depuis 1912.

Amsterdam-Ouest (Amsterdam-West) : dans le Oud-West, rendez-vous à De Hallen, un ancien dépôt de tramways qui abrite aujourd’hui des commerces tels que The Maker Store, qui vend des produits fabriqués localement, et Foodhallen, un immense food hall couvert. Juste à côté se trouve le populaire Ten Katemarkt. Dans le quartier de Westerpark, dirigez-vous à Westergas, une ancienne usine à gaz devenue un espace culturel qui concentre des restaurants, des théâtres et le TonTon Club, une salle de jeux d’arcade rétro et un bistrot asiatique.

SE DÉPLACER DANS AMSTERDAM

À vélo : le vélo constitue le meilleur moyen de locomotion pour découvrir Amsterdam. Il est toutefois conseillé de faire attention aux cyclistes locaux qui n’ont guère de patience pour les touristes lents qu’ils peuvent croiser sur les pistes cyclables. Renseignez-vous auprès de votre hôtel pour savoir si l’établissement prête des vélos ou bien louez-en chez MacBike ou StudioBike.

En tramway : GVB exploite l’efficace réseau de tramways d’Amsterdam. Le moyen le plus pratique de régler votre trajet est d’utiliser le paiement sans contact de votre carte de crédit ou de débit. Posez cette dernière sur le dispositif dédié lors de votre entrée dans le tramway. Réitérez l’opération lorsque vous quittez celui-ci afin de payer le tarif correspondant à votre voyage et non le montant maximal. Vous pouvez également acheter des titres de transports valables une journée et planifier votre itinéraire à l’aide de l’application GVB.

En bateau : avec une vitesse maximale de 6 kilomètres par heure, être capitaine de son propre bateau sur les canaux constitue une alternative accommodante aux croisières fluviales touristiques. Nul besoin de permis ou d’expérience en matière de navigation. Mokumboot loue des bateaux électriques pour six personnes à plusieurs endroits de la ville.