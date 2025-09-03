Où partir au mois d’octobre ?

4. CHURCHILL, CANADA

Entre la fin du mois de septembre et le mois de novembre, les ours polaires arrivent sur les berges de la baie d’Hudson, déambulant sur les plages en attendant que la mer gèle pour l’hiver. Une fois que la glace aura réclamé les eaux, ils s’en iront chasser les phoques et leurs petits. Mais jusque-là, la « capitale mondiale des ours polaires » voit ces magnifiques bêtes s’amasser par centaines, et Churchill est la meilleure ville pour les observer. Les excursions sauvages vers les Monts-Torngat, sur la péninsule canadienne reculée de Labrador, ou à bord d’un navire d’expédition dans les eaux du passage du Nord-Ouest vous offrent la possibilité d’apercevoir des ours polaires. Mais Churchill, cette ville de la toundra, est le lieu où toutes les chances seront de votre côté pour voir ces géants blancs. Ses habitants ont depuis longtemps coexisté avec les plus grands carnivores terrestres, et Churchill permet une expérience canadienne unique où les options sont légion pour les observer dans leur habitat naturel.