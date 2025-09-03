Où partir au mois d’octobre ?
Le mois d'octobre marque le début de l’automne et les destinations sont nombreuses pour attiser l’appétit de la gastronomie, de la culture et de la nature.
Les arbres du Japon se parent de couleurs mordorées au cours de l’automne, faisant concurrence à la saison de floraison des cerisiers du printemps.
Cet article a été rédigé par National Geographic Traveller (UK).
Le mois d’octobre se fait le héraut de l’automne, saison des brumes et des fruits mûrs. C’est la période parfaite pour découvrir la nature, observer ses métamorphoses colorées et ses récoltes abondantes. Des champignons aux pommes, des citrouilles aux olives, les voyages en Europe et au Royaume-Uni se font au rythme de la nature.
Il s’agit également d’un bon moment pour profiter des dernières sessions plages de la saison. Les destinations faciles d’accès du sud de l’Europe, de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient baignent toujours dans la lumière du soleil, et stations balnéaires et ferrys saisonniers n’ont pas fermé boutique. Mais si vous en avez assez du soleil et du sable, octobre arrive avec quelques escapades urbaines. De Montréal à Manhattan, de Boston à Baltimore, les villes de la côte est d’Amérique du Nord se parent de leur manteau automnal et se préparent à fêter Halloween.
1. NEW YORK, ÉTATS-UNIS
Associez pause urbaine au cours d’Halloween et virée en dehors de la ville pour découvrir la région vallonnée où les arbres ont revêtu leur robe automnale à temps pour les célébrations frissonnantes. La parade d’Halloween de Greenwich Village, où près de 100 000 participants défilent, dansent et chantent déguisés le long de la sixième avenue depuis Canal Street jusqu’à la West 15th Street, n’est pas la seule de Manhattan. Le calendrier de la ville affiche complet tout le mois d’octobre pour ce qui est des événements, comme à l’occasion de l’Open House New York, où les sites de la ville, rarement ouverts au public, accueillent les foules avec enthousiasme : des toits-terrasses aux studios design en passant par les bâtiments historiques. Et pendant ce temps, hors de la ville, le Great Jack O’Lantern Blaze est un incontournable. À cette occasion, plus de 7 000 citrouilles artistiquement sculptées s’illuminent le long des berges du manoir Van Cortlandt dans la vallée de l’Hudson.
Vue aérienne de Central Park, New York.
2. DISTRICT DE NEW FOREST, ROYAUME-UNI
En octobre, la chasse aux champignons bat son plein, tout comme la collecte de noix, de châtaignes, de noisettes et de prunes de Damas. Le district de New Forest est le meilleur choix de destination à faire en automne. Le plus petit des parcs nationaux du Royaume-Uni abrite une grande variété de paysages : marais, landes, ainsi que son ancien bois qu’arpentent des poneys en toute liberté. C’est l’un des sites les plus importants du Royaume-Uni pour la cueillette des champignons. On pense que près de 2 700 espèces différentes poussent dans cette forêt. En automne, le bois se fait l’abri de centaines de cochons fouineurs chargés de débarrasser ses sols des glands, des faînes et des châtaignes, néfastes au bétail. Il s’agit d’une pratique qui remonte à l’époque de Guillaume le Conquérant, le premier à isoler ce massif forestier pour y chasser.
Le parc national de New Forest est l’un des sites les plus importants de chasse aux champignons du Royaume-Uni, très populaire au mois d’octobre.
3. NORMANDIE, FRANCE
Au pic de la saison de récolte des pommes, pourquoi ne pas faire un tour en Normandie pour y découvrir les distilleries de cidre dans le Calvados ? Dans cette région du nord de la France poussent près de 800 variétés différentes de pommes, et le cidre y est fabriqué depuis le 12e siècle. La route du cidre est un itinéraire facile à suivre de 40 kilomètres pour se promener dans le Pays d’Auge et découvrir les cathédrales normandes, les anciens villages aux maisons à colombages et certains des mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale. Cœur battant des produits laitiers français, attendez-vous à déguster un bon nombre de plats crémeux pour vous donner des forces sur la route, sans oublier les délicieux fromages de la région : le camembert, le Pont-l’Évêque, le Livarot et le Neufchâtel.
Octobre est la période de récolte des pommes en Normandie, offrant la possibilité de visiter les distilleries de cidre sur fond de charmants villages normands et villes portuaires.
4. CHURCHILL, CANADA
Entre la fin du mois de septembre et le mois de novembre, les ours polaires arrivent sur les berges de la baie d’Hudson, déambulant sur les plages en attendant que la mer gèle pour l’hiver. Une fois que la glace aura réclamé les eaux, ils s’en iront chasser les phoques et leurs petits. Mais jusque-là, la « capitale mondiale des ours polaires » voit ces magnifiques bêtes s’amasser par centaines, et Churchill est la meilleure ville pour les observer. Les excursions sauvages vers les Monts-Torngat, sur la péninsule canadienne reculée de Labrador, ou à bord d’un navire d’expédition dans les eaux du passage du Nord-Ouest vous offrent la possibilité d’apercevoir des ours polaires. Mais Churchill, cette ville de la toundra, est le lieu où toutes les chances seront de votre côté pour voir ces géants blancs. Ses habitants ont depuis longtemps coexisté avec les plus grands carnivores terrestres, et Churchill permet une expérience canadienne unique où les options sont légion pour les observer dans leur habitat naturel.
5. JAPON
S’il y a une saison à laquelle se rendre au Japon, c’est bien l’automne. Le mois d’octobre se fait le rival de la saison des cerisiers en fleurs, alors que les parcs, les jardins et les montagnes à travers les îles centrales et les Alpes japonaises s’enflamment de couleurs mordorées. C’est la période des momijigari, la chasse aux feuilles rouges, et les voyages en train depuis Kyoto et ses environs sont parfaits pour des escapades dans les paysages ruraux.
Cet article a initialement paru dans le magazine National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise.