Japon : ce sanctuaire emblématique est reconstruit tous les 20 ans

Aujourd’hui, parce qu’il représente Amaterasu, la déité centrale du shinto, le miroir est le plus sacré des Trois trésors sacrés du Japon, parmi lesquels figurent une épée et une perle de jade.

DE CHEMIN DE PÈLERINAGE À DESTINATION TOURISTIQUE

L’Ise Jingu est niché dans les forêts de cèdres de la péninsule de Shima, dans l’est de la préfecture de Mie, à plusieurs heures de route des aimants à touristes actuels que sont Tokyo et Kyoto. Ses édifices austères et largement dépourvus d’ornements n’ont pas l’éclat des autres sites sacrés touristiques du Japon, comme le Kinkaku-ji de Kyoto ou le tunnel de torii vermillon of Fushimi Inari Taisha.

Les visiteurs ordinaires ne sont même pas autorisés à entrer dans les principaux sanctuaires d’Ise Jingu, ni à photographier les extérieurs partiellement dissimulés, on ne les aperçoit qu’à travers des clôtures en bois. Pourtant, le sanctuaire inspire la dévotion depuis si longtemps qu’on pense que c’est le lieu de naissance du tourisme au Japon.

Durant l’époque d’Edo (1603-1867), les déplacements étaient strictement régulés par le shogunat Tokugawa. Malgré cela, selon Robert Goree, maître de conférences en japonais au Wellesley College, « on pouvait voyager pour deux raisons : la santé ou la religion. » Ces exceptions contribuèrent à faire d’Ise Jingu la principale destination de pèlerinage du Japon. Les pèlerinages massifs et périodiques, les okagemairi, faisaient se déplacer des foules immenses, et atteignirent leur apogée en 1771 avec plus de deux millions de participants.

Le flux de pèlerins remodela le paysage conduisant à Ise. On améliora les routes, on développa les solutions de logement et des guides religieux appelés oshi firent leur apparition pour organiser des voyages, initier les pèlerins aux pratiques rituelles et s’occuper de leur hébergement.

Devant le sanctuaire intérieur, les auberges et les restaurants se multiplièrent le long d’Oharaimachi, une rue pavée qui mène, aujourd’hui encore, les visiteurs vers le sanctuaire. De nombreux habitants de la région proposaient nourriture et logis à titre gracieux, guidés par une éthique consistant à aider vertueusement les pèlerins. Ces pratiques contribuèrent à jeter les bases de l’omotenashi, le concept japonais d’hospitalité désintéressée.

Le pèlerinage n’était toutefois pas purement dévotionnel. Les voyageurs « s’amusaient beaucoup en cours de route », explique Robert Goree. L’obligation religieuse fournissait une raison socialement acceptable de voyager, mais le voyage offrait des occasions de socialiser et de boire. Au début du 19e siècle déjà, le pèlerinage avait pris l’allure du tourisme de masse contemporain. « On en tirait profit, rappelle Robert Goree. On vendait ce qu’on pouvait aux pèlerins-touristes. »

Bordée de restaurants et de boutiques de souvenirs, Oharaimachi est tout aussi animée de nos jours, soutenue par huit millions de visiteurs annuels environ. Les pèlerins et touristes contemporains dégustent du saké Okagesama de chez Iseman, brassé avec de l’eau souterraine puisée dans l’Isuzu ; mangent des spécialités locales comme les épaisses nouilles Ise udon ; et déambulent dans Okage Yokocho, reconstitution d’un paysage urbain de l’époque Edo.

Certains établissements, dont le salon de thé Akafuku, vieux de 300 ans, existent depuis des siècles, et leur longévité est étroitement liée au flux constant de fidèles du sanctuaire, renouvelé par des rituels comme le Shikinen Sengu.

LE CYCLE DU SHIKINEN SENGU