Dans la préfecture de Hokkaido, ces parcs nationaux japonais invitent à la sérénité

Shingo Arakawa, garde-forestier dans le parc national de Shikotsu-Tōya, recommande aux observateurs d'oiseaux la Osaru River Route dans le géoparc afin de voir des pygargues à queue blanche (Haliaeetus albicilla), des rapaces impressionnants classés comme monument naturel au Japon.

Pour une pause relaxante, les visiteurs peuvent profiter de plusieurs sources chaudes dispersées dans tout le parc national de Shikotsu-Tōya. Des onsen riches en sodium sont disponibles dans les hôtels et, fait inhabituel au Japon, dans des établissements indépendants ouverts la journée qui permettent aux voyageurs de s'essayer aux bains chauds traditionnels sans passer une nuit sur place. Des bains de pieds gratuits sont aussi accessibles le long du sentier pour de petites trempettes. Jozankei, la plus grande ville thermale d'Hokkaidō, se situe à l'intérieur du parc national à moins d'une heure de Sapporo, une excursion faisable en une journée.

Kyujitsu propose des accès d'une journée pour profiter d'un cinéma et d'un salon DJ, et une option avec bière et vin à volonté. Au Jozankei Tsuruga Resort Spa, les visiteurs peuvent se laisser tenter par un massage shiatsu traditionnel avant de se baigner dans les bains intérieurs et extérieurs.

Au lac Shikotsu, connu pour avoir l'une des eaux les plus claires du Japon, les visiteurs du parc peuvent pratiquer toute l'année le stand up paddle, le canoë, le kayak, la plongée avec tuba et la plongée sous-marine.

« Grâce à sa profondeur et à sa chaleur géothermique, il ne gèle jamais » explique Junya Narumi, guide pour Canoa, une entreprise lacustre qui propose des excursions et des locations.

Où séjourner ?

Toyoura Ocean House, à Toyoura-chō : pour un séjour privé et tranquille en bord de mer, les visiteurs peuvent louer cette maison entière à quelques pas de la baie d'Uchiura. La maison se situe à l'intérieur du parc national de Shikotsu-Tōya et à environ quinze à vingt minutes en voiture du lac Tōya.

Shikotsu Tsuruga Resort Spa Mizu No Uta, lac Shikotsu : les hôtes ont le choix entre des chambres traditionnelles avec tatami en paille de riz et futons sur le sol et des chambres dans un style occidental avec lits et jacuzzi privé dans lequel s'écoule directement de l'eau thermale. Ce complexe haut de gamme est situé à l'intérieur du parc, au bord du lac Shikotsu.

Sappolodge, à Sapporo : gérée par le guide de montagne Wataru Nara, cette maison d'hôte se trouve à une heure du parc et sert de rassemblement pour les voyageurs aventuriers. Les options abordables qui y sont proposées vont de la chambre privée au dortoir, avec des commodités telles qu'un bar restaurant au rez-de-chaussée où les hôtes échangent leurs récits de randonnées et organisent leurs expéditions.

Comment s'y rendre ?

Des bus et des trains publics relient Sapporo et l'aéroport Shin-Chitose aux principaux centres du parc. Depuis l'aéroport, Jozankei et Noboribetsu, deux villes thermales connues, sont accessibles en soixante à quatre-vingt-dix minutes en bus ou en train. L'aéroport est situé à environ quarante minutes en voiture du lac Shikotsu et à une heure et demie du onsen de Toyako.

PARC NATIONAL DE RISHIRI-REBUN-SAROBETSU