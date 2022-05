Cette équipe d'alpinistes extraordinaires vient d'atteindre le sommet de l'Everest

Certains membres de l’équipe avaient déjà réalisé des premières en matière d’aventure : Abby Dionne a été la première femme noire des États-Unis à posséder une salle d’escalade ; James « KG » Kagam¬bi a été le premier Africain noir à atteindre les sommets du Denali en Alaska et du mont Aconcagua en Argentine. L’équipe, composée de trois femmes et de huit hommes, âgés de 29 à 60 ans, comprend un scientifique des données, un professeur de psychologie, un professeur de chimie dans un lycée et un technicien en électronique marine.

Les porteurs, les guides et l’équipe de soutien népalais de l’expédition étaient les suivants : Fura Chheten Sherpa, Pasang Nima Sherpa, Lhakpa Sonam Sherpa, Phurtemba Sherpa, Dawa Chhiri Sherpa, Sonam Gyalje Sherpa, Nima Nuru Sherpa, Chhopal Sherpa, Chhowang Lhendup Sherpa, Tashi Gyalje Sherpa, Amrit Ale (photographe), Pemba Sherpa (opérateur caméra) et Ngawang Tenjin Sherpa (opérateur caméra).

Fin mars, le groupe s’est retrouvé à Katmandou, la capitale du Népal, et s’est envolé pour le village de Lukla. De là, ils ont commencé à gravir environ 300 mètres par jour à travers la vallée du Khumbu pour atteindre le versant sud du camp de base de l’Everest (altitude 5 364 mètres), où ils ont attendu des conditions météorologiques optimales pour commencer leur ascension finale. La plupart des expéditions atteignent le sommet entre la première et la troisième semaine de mai, lorsque les tempêtes de neige sont moins probables et que la vitesse du vent est habituellement inférieure à 80 km/h (en général, la vitesse raisonnable est inférieure à 50 km/h).

Après des années de préparation pour parvenir à ce succès, cette équipe d’alpinistes espère que son exploit changera la perception de l’alpinisme, souvent vu comme un sport non inclusif, et persuadera ainsi davantage de personnes noires de se lancer dans de telle aventures en pleine nature.

CHANGER LE VISAGE DE L’ALPINISME

Des centaines d’alpinistes visent chaque année à atteindre le sommet du monde, mais l’ascension est risquée et la réussite n’est jamais assurée. La « zone de la mort » de la montagne, c’est-à-dire la zone où l’altitude est supérieure à 8 000 mètres et que le manque d’oxygène, la capacité de décision compromise et les conditions météorologiques imprévisibles atteignent leur paroxysme, a contribué à la mort de centaines de personnes, y compris d’alpinistes occidentaux et de sherpas.