L’ascension de l’Everest pourrait devenir encore plus difficile

LA SÛRETÉ S’OPPOSE À L’ARGENT

Le tourisme est l’une des industries les plus florissantes du Népal et le mont Everest, le plus haut sommet du monde, est le joyau de sa couronne. Selon les statistiques de tourisme les plus récentes , le mont Everest a vu cette année passer 374 grimpeurs de 49 nationalités, ce qui a généré l'équivalent de 3,5 millions d’euros, simplement pour les coûts de permis. En 2015, pour 359 grimpeurs, cette somme s’élevait à 2,48 millions de dollars américains (2,17 millions d’euros).

Alors que de plus en plus de grimpeurs continuent d’entreprendre le périple vers l’Everest chaque année, le pays récolte des bénéfices économiques proportionnels, mais ils admettent rencontrer des difficultés à traiter les problèmes qui émergent de cet afflux de touristes. Parmi eux, des embouteillages sur la montagne, des problèmes avec l’évacuation des déchets et des déjections corporelles, ainsi qu’un nombre croissant de décès. En 2023, dix-huit grimpeurs ont perdu la vie sur l’Everest et en 2024, ce chiffre est descendu à huit. Parmi certaines des causes de morts les plus courantes sur la montagne on retrouve le mal aigu des montagnes, des chutes, l’épuisement, des disparitions et des avalanches. Comme de plus en plus de personnes perdant la vie sur la montagne, les équipes de soutien doivent transporter de plus en plus de matériel à travers la dangereuse chute de glace de Khumbu, là où une avalanche a coûté la vie à seize sherpas en 2015, alors même qu’ils accomplissaient cette tâche.