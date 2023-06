Lassé des incivilités, le gouvernement balinais veut imposer aux touristes de nouvelles restrictions

« Dans l’hindouisme, les montagnes sont le lieu de vie des dieux, tout particulièrement l’Himalaya, qui est associé à des divinités spécifiques », explique Adrian Vickers, professeur d’études de l’Asie du Sud-Est à l’Université de Sydney. « Les hautes montagnes et les volcans de Bali, Java et Lombok, sont donc considérés comme les versions [balinaises] de ces montagnes indiennes. À cela s’ajoute le lien qui est fait entre les hauts lieux et les ancêtres [de Bali]. »

De nombreux touristes ne comprennent pas l’impact que leurs actes peuvent avoir sur leur destination, déplore I Nengah Subadra, professeur associé de tourisme à l’Université Triatma Mulya de Bali. En s’habillant de manière trop décontractée, en parlant trop fort ou en touchant quelqu’un trop intimement sur les sites sacrés, les visiteurs perturbent l’équilibre spirituel délicat de l’île.

Un tel comportement n’offense pas que les habitants, il bouleverse également les dieux hindous de Bali, ajoute-t-il. Pour apaiser ces divinités et rétablir l’harmonie cosmique, les Balinais pratiquent d’anciens rituels sur ces sites perturbés dans le but de les purifier de toute énergie négative.

La frustration face au mauvais comportement des touristes est en augmentation à Bali depuis plus de dix ans, révèle le spécialiste, qui cite notamment un incident survenu en 2013, lorsqu’un couple estonien a eu des relations sexuelles dans un temple. Néanmoins, selon lui, les règles prévues pour les touristes recevront un accueil mitigé de la part de la population locale. « Certains Balinais qui sont très favorables à la préservation de la culture seront heureux, mais ceux qui travaillent dans le tourisme risquent d’être mécontents, car [ces mesures] auront forcément un impact sur les entreprises qui organisent des randonnées dans les montagnes. »

Kadek Krishna Adidharma tient l’une de ces entreprises. Directeur de Bali Eco Trekking, qui organise des excursions en montagne depuis vingt-quatre ans, il estime que le gouverneur n’a aucun droit d’interdire aux touristes de visiter les sommets de Bali. « La décision d’ouvrir ou non une montagne ou un volcan au tourisme relève des autorités locales, et non provinciales », proteste-t-il.

« Sur le terrain, nous n’avons constaté aucun changement depuis la règle arbitraire établie par le gouverneur. L’année 2024 étant une année électorale, certains y voient également une tentative de démontrer son pouvoir et sa capacité à agir face au comportement inapproprié de certains touristes. »

Bien qu’aucune date d’application de ces nouvelles règles touristiques n’ait été révélée à ce jour, si vous avez la chance de vous envoler vers Bali, pensez à faire preuve de respect envers les coutumes locales, notamment lors de vos excursions en montagne et de vos visites des temples sacrés de l’île.