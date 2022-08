Cette petite île est le meilleur spot de plongée des Caraïbes

Ces récentes découvertes ont ouvert la voie à une étude plus large de l'histoire de l'esclavage à Statia, notamment en impliquant les communautés locales, indique Gay Soetekouw, président du Center for Archaeological Research de Saint-Eustache. L'espoir est ici de faire la lumière sur une population dont les histoires personnelles n'ont jamais été documentées.

CARAÏBES ET CONSERVATION

Outre l'histoire, l'autre priorité reste la conservation des aires naturelles. Les parcs nationaux de Saint-Eustache encouragent les voyageurs à s'intéresser de près à la faune et à la flore de l'île, en prenant un guide pour leurs randonnées ou en s'impliquant dans un projet de science participative au sein des trois zones protégées : le sanctuaire marin, le parc national Quill/Boven et le Jardin botanique Miriam C. Schmidt.

L'un de ces programmes consiste par exemple à rassembler des bénévoles pour surveiller les sites de nidification des tortues sur la plage de Zeelandia, étudier les itinéraires empruntés par les baleines et les dauphins ou encore identifier des raies Mantas. Dans un autre programme axé sur la reforestation marine et terrestre, les recrues plantent des espèces endémiques, comme l'eucalyptus ou le raisin de mer, qui contribuent toutes deux à la biodiversité et apportent une protection contre les ouragans.

« Cette nature encore intacte est une véritable chance, » déclare Celford Gibbs, guide de randonnée sur l'île. « En observant Sint Marteen et les autres Îles-Sous-le-Vent envahies par le tourisme, les hôtels et les casinos, on réalise notre retard en matière de développement. Mais c'est une bonne chose, car nous pouvons apprendre de leurs erreurs. »

Alors que Statia est tournée vers l'avenir, Gibbs constate un intérêt grandissant pour veiller à ce que le tourisme profite aux communautés locales et aux écosystèmes. Cela implique de préserver l'héritage culturel de l'île au même titre que ses merveilles naturelles.

Au détour d'une randonnée, Gibbs ramasse une léwisie à racine amère afin de préparer un thé médicinal tout en m'expliquant les bienfaits pour les dents des feuilles d'eucalyptus ; sa démarche découle d'un savoir ancestral. Saint-Eustache ne compte que trois guides locaux et Gibbs est l'un d'entre eux. C'est pourquoi il considère comme essentiel au devenir de l'île le fait de transmettre ce savoir aux générations futures… et aux voyageurs. « Une fois goûté à la nature, on en veut toujours plus » conclut-il.

