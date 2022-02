Chine : ces métiers millénaires perdurent dans un pays mécanisé

Je sais bien. Il ne faut pas idéaliser la pauvreté. Le sous-développement n’a rien d’exotique. Il ne faut pas céder aux fantasmes candides sur la pénibilité de la vie préindustrielle. Il y a pourtant un fantasme bien plus répandu qui consiste à croire que l’économie de masse telle qu’on la connaît aujourd’hui est en quelque manière viable.

« Il y a dix ans, j’avais dix mules, et désormais je n’en ai plus que deux », me confie Luo Shi Ming, un muletier que l’âge gagne et qui m’a aidé à trimballer mon équipement sur les dénivelés des sentiers des monts de Cangshan, dans l’ouest du Yunnan.

Luo Shi Ming a bien gagné sa vie en transportant des matériaux de construction et des sacs de ciment dans cette région autrefois enclavée. Ce sont ces cargaisons même qui ont précipité la faillite de sa caravane. Le ciment qu’il acheminait a permis à de nouvelles routes de voir le jour. Non sans nostalgie, il m’explique que certaines de ses mules à la retraite étaient plus malignes que des personnes qu’il a rencontrées.

Pendant ce temps-là, les surfaces monotones de notre monde construit par les machines, l’asphalte des autoroutes démesurées, la cellophane des emballages, avancent à pas réguliers dans l’ouest accidenté du Yunnan.

« Il y a dix ans, j’avais dix mules », me confie Luo Shi Ming, un muletier que l’âge gagne et qui m’a aidé à trimballer mon équipement sur les sentiers sinueux et construits à la main des monts Yongling. « Désormais, je n’en ai plus que deux. »

Faites attention aux mains de Luo Shi Ming. Les cordes en peau de buffle y ont laissé des marques. Ce sont de véritables cartes humaines, un atlas usé des sentiers battus des routes de la soie du Yunnan.

« J’ai bien gagné ma vie ces derniers temps en transportant des matériaux de construction et du ciment dans la montagne », dit Luo. Chaque convoi était un pas de plus vers la faillite de sa caravane. Le ciment ouvre la voie à de nouvelles routes.