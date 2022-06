Comment soutenir le tourisme durable ?

En tant que marque médiatique, National Geographic encourage les voyageurs et voyageuses à rechercher et à soutenir les établissements qui ont pour mission de protéger les populations et l’environnement. Ces hébergements ont non seulement un impact direct et significatif sur leurs propres communautés, mais le fait de séjourner dans l’un d’entre eux permet d’enseigner aux voyageurs des moyens efficaces de préserver et de protéger les lieux qu’ils visitent.

SOUTENIR LA DURABILITÉ

L’industrie du voyage dépend fortement de la santé des communautés, des environnements et des cultures locales. Comme le soulignent de nombreux experts, pour parvenir à un tourisme durable, nous devons investir dans les lieux touchés par le surtourisme et le changement climatique afin de favoriser leur résilience.

(À lire : Les espaces naturels les plus menacés devraient-ils être interdits aux touristes ?)

Le reportage de National Geographic souligne l’importance de réduire notre empreinte carbone et encourage les voyageurs à sortir des sentiers battus et à prendre le temps, à respecter les différences culturelles et à investir dans les communautés, à se reconnecter avec la nature et à soutenir les organisations qui protègent la planète.

Le storytelling peut aider en mettant en lumière les problèmes engendrés par le tourisme, et en faisant apparaître des pratiques et des technologies permettant d’atténuer les impacts négatifs de celui-ci. L’un des principaux objectifs de la mission de National Geographic Voyage est d’approfondir le sujet du tourisme durable et de fournir des ressources, des astuces pratiques et des conseils sur les destinations aux voyageurs et voyageuses qui souhaitent explorer le monde dans toute sa beauté, et ce tout en laissant une empreinte moins importante.

COMMENT AIDER ?

Lorsque vous êtes en déplacement, gardez à l'esprit nos conseils pour voyager de manière durable. Lorsque vous le pouvez, évitez de vous rendre dans des endroits sur-touristiques. N’encouragez pas la venue de foules dans les zones fragiles lorsque vous utilisez les réseaux sociaux. Pour ce faire, utilisez des tags de géolocalisation génériques plutôt que spécifiques afin de réduire les risques que des touristes enhavissent un site spécifique. Si vous voyagez vers des destinations telles que l’Islande, la Nouvelle-Zélande, Haïda Gwaii et Hawaï, signez et adhérez aux engagements demandés aux visiteurs consistant à faire preuve de prudence, à protéger la nature et à respecter la culture locale.