Visitez Glasgow sur les traces de Charles Rennie Mackintosh

Avec ses bâtiments majestueux, ses collections d’art reconnues mondialement et ses sculptures cinétiques imaginées par Sharmanka, Glasgow est une destination de rêve pour les amateurs et amatrices de design. Cependant, ce sont les nombreux travaux de l’artiste et architecte local Charles Rennie Mackintosh qui attirent le plus d’attention sur l’art de la ville. Cette année, alors que la société chargée de promouvoir l’influence et l’héritage du designer britannique fête ses cinquante ans, le moment semble idéal pour découvrir le style si particulier qui a permis de le rendre aussi célèbre. Des joyaux architecturaux aux œuvres qui rendent hommage à la carrière révolutionnaire de Mackintosh, un circuit pédestre de 7 kilomètres propose désormais de découvrir quelques-uns des lieux les plus marquants de la plus grande ville d’ Écosse .

En marchant une demi-heure, vous pourrez atteindre la galerie The Hunterian, qui propose une reconstitution de la maison créée par Mackintosh et son épouse, l’artiste Margaret Macdonald. Au sein d’un collectif baptisé The Four fondé avec Frances, la sœur de Margaret, et son époux James Herbert MacNair, les artistes ont contribué à l’avènement de l’Art nouveau britannique ; et la maison est un magnifique exemple de leur style purement écossais. Tandis que les lignes droites et nettes contrebalancent les courbes sinueuses, les panneaux de Macdonald et les motifs floraux, tels que la célèbre rose de Glasgow, viennent adoucir l’austérité de la décoration. Ne manquez pas la galerie d’introduction qui raconte l’histoire passionnante des artistes, du site et de la collection.