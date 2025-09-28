Où voyager avec des enfants cet automne ?

Le mois d’octobre est un temps fort dans le royaume animal : en Afrique, les prédateurs sont en chasse et sur les côtes de la mer Ionienne, les bébés tortues sortent de leur nid. Chez les humains, c’est une période marquée par de somptueuses célébrations en l’honneur des morts. Le soleil est encore là et les chances de voir des aurores boréales augmentent. Découvrez notre sélection de destinations pour les vacances de la Toussaint, qui sauront ravir, émerveiller et inspirer les enfants.

1. LES PLAGES, LES TEMPLES ET LA JUNGLE DU SRI LANKA

Température maximale moyenne : 30 °C

Temps de vol depuis la France : 10 h 30

Rares sont les pays à avoir autant à offrir sur une superficie aussi petite que le Sri Lanka. L’intérieur de l’île abrite des villes anciennes telles qu’Anuradhapura et Dambulla, ainsi qu’une jungle luxuriante. Vous trouverez des troupeaux d’éléphants dans tout le pays, ainsi qu’une population florissante de léopards dans le sud. Non loin de la côte bordée de sable et de palmiers, des baleines bleues viennent se nourrir dans les eaux riches en plancton, tandis que les dauphins s’amusent dans les vagues. Les enfants adoreront se déplacer d’un endroit à l’autre à bord de tuk-tuks colorés et en train le long de la côte du sud-ouest, les embruns de l’océan Indien venant se poser sur les fenêtres du train.

Y partir : Explore propose une excursion en famille de neuf jours à la découverte des incontournables du Sri Lanka à partir de 1 247 € par personne, vol inclus.

2. LES CANAUX DE FRANCE

Température maximale moyenne : 20 °C

Temps de vol depuis la France : 1 heure

Enfilez votre gilet de sauvetage et naviguez sur le Canal du Rhône à Sète, un canal qui longe la côte méditerranéenne à l’est de Béziers. Vous pourrez piloter un bateau et dormir à bord de celui-ci, mais aussi profiter en famille des parcs aquatiques de la région, du minigolf et du parc de loisirs sur le thème des dinosaures au Cap d’Agde. Vous pourrez aussi prendre le soleil sur les immenses plages vides de la région, comme celles de Mèze, Vias et La Grande-Motte. Et pour divertir les enfants, rien de tel que de les mettre au défi de trouver en premier des flamants roses et les troupeaux de chevaux blancs natifs de la Camargue.

Y partir : Le Boat propose un séjour tout inclus de 7 nuits, jusqu’à 5 personnes, sur un bateau sans permis (aucune expérience requise) à partir de 800 €, vol non inclus.

3. NOËL AVANT L’HEURE EN LAPONIE

Température maximale moyenne : 3 °C

Temps de vol depuis la France : environ 3 heures

L’automne est la période la plus propice pour avoir une chance d’observer les aurores boréales dans la région de la Laponie, en Finlande. Et il n’existe pas de meilleur endroit pour les voir avec des enfants que dans les cabanes en bois et à la toiture en verre de l’Arctic SnowHotel, au nord de Rovaniemi. Fin octobre, la neige pourrait être présente aux alentours de la ville, mais si vous vous aventurez un peu plus dans le cercle arctique, vous trouverez des activités qui réjouiront les enfants de tout âge, comme des balades en chien de traîneau à travers les étendues sauvages boisées du nord. Faites un arrêt dans le village du père Noël pour le rencontrer avant l’arrivée de la foule de décembre.