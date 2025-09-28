Où voyager avec des enfants cet automne ?
Voyager hors saison n’a jamais été aussi populaire et le mois d’octobre tire son épingle du jeu auprès des familles en quête d’aventures.
Le sentier de randonnée Little Adam’s Peak, au Sri Lanka, offre de nombreux points de vue.
Le mois d’octobre est un temps fort dans le royaume animal : en Afrique, les prédateurs sont en chasse et sur les côtes de la mer Ionienne, les bébés tortues sortent de leur nid. Chez les humains, c’est une période marquée par de somptueuses célébrations en l’honneur des morts. Le soleil est encore là et les chances de voir des aurores boréales augmentent. Découvrez notre sélection de destinations pour les vacances de la Toussaint, qui sauront ravir, émerveiller et inspirer les enfants.
1. LES PLAGES, LES TEMPLES ET LA JUNGLE DU SRI LANKA
Température maximale moyenne : 30 °C
Temps de vol depuis la France : 10 h 30
Rares sont les pays à avoir autant à offrir sur une superficie aussi petite que le Sri Lanka. L’intérieur de l’île abrite des villes anciennes telles qu’Anuradhapura et Dambulla, ainsi qu’une jungle luxuriante. Vous trouverez des troupeaux d’éléphants dans tout le pays, ainsi qu’une population florissante de léopards dans le sud. Non loin de la côte bordée de sable et de palmiers, des baleines bleues viennent se nourrir dans les eaux riches en plancton, tandis que les dauphins s’amusent dans les vagues. Les enfants adoreront se déplacer d’un endroit à l’autre à bord de tuk-tuks colorés et en train le long de la côte du sud-ouest, les embruns de l’océan Indien venant se poser sur les fenêtres du train.
Y partir : Explore propose une excursion en famille de neuf jours à la découverte des incontournables du Sri Lanka à partir de 1 247 € par personne, vol inclus.
2. LES CANAUX DE FRANCE
Température maximale moyenne : 20 °C
Temps de vol depuis la France : 1 heure
Enfilez votre gilet de sauvetage et naviguez sur le Canal du Rhône à Sète, un canal qui longe la côte méditerranéenne à l’est de Béziers. Vous pourrez piloter un bateau et dormir à bord de celui-ci, mais aussi profiter en famille des parcs aquatiques de la région, du minigolf et du parc de loisirs sur le thème des dinosaures au Cap d’Agde. Vous pourrez aussi prendre le soleil sur les immenses plages vides de la région, comme celles de Mèze, Vias et La Grande-Motte. Et pour divertir les enfants, rien de tel que de les mettre au défi de trouver en premier des flamants roses et les troupeaux de chevaux blancs natifs de la Camargue.
Y partir : Le Boat propose un séjour tout inclus de 7 nuits, jusqu’à 5 personnes, sur un bateau sans permis (aucune expérience requise) à partir de 800 €, vol non inclus.
3. NOËL AVANT L’HEURE EN LAPONIE
Température maximale moyenne : 3 °C
Temps de vol depuis la France : environ 3 heures
L’automne est la période la plus propice pour avoir une chance d’observer les aurores boréales dans la région de la Laponie, en Finlande. Et il n’existe pas de meilleur endroit pour les voir avec des enfants que dans les cabanes en bois et à la toiture en verre de l’Arctic SnowHotel, au nord de Rovaniemi. Fin octobre, la neige pourrait être présente aux alentours de la ville, mais si vous vous aventurez un peu plus dans le cercle arctique, vous trouverez des activités qui réjouiront les enfants de tout âge, comme des balades en chien de traîneau à travers les étendues sauvages boisées du nord. Faites un arrêt dans le village du père Noël pour le rencontrer avant l’arrivée de la foule de décembre.
Y partir : Nordic Visitor propose un séjour de cinq jours en Laponie pour voir les aurores boréales à partir de 1 200 € par personne, vol non inclus.
Plongez dans le monde de Dracula en visitant le château de Bran et ses environs.
4. HALLOWEEN EN TRANSYLVANIE
Température moyenne maximale : 13 °C
Temps de vol depuis la France : 3 heures
Situé au centre de la Roumanie, le château médiéval de Bran stimule l’imagination de manière macabre, en particulier à l’approche d’Halloween, lorsqu’il joue beaucoup de ses liens avec Dracula. Mais loin de la fiction, la Transylvanie est une région bucolique abritant des villages préservés et des vieilles villes aux façades couleur pastel, et regorgeant d’activités pour les enfants. Vous pourrez notamment vous adonner à la randonnée, à l’escalade et à la tyrolienne dans les gorges jurassiques et les cascades du canyon des sept échelles, en périphérie de Brașov. Le plan d’eau de loisirs et les manèges de Turda, qui sont dissimulés dans les chambres caverneuses d’une mine de sel du 13e siècle, valent aussi le détour.
Y partir : Families Worldwide propose un séjour de huit jours sur le thème d’Halloween à partir de 1 105 € par personne, vol non inclus.
5. LA GRANDE MIGRATION EN TANZANIE
Température moyenne maximale : 28 °C
Temps de vol depuis la France : 12 heures
Un million de gnous prennent part à la Grande migration à travers les plaines immenses du nord du Serengeti. Ils quittent le Kenya, au sud, à la recherche d’eau et de pâturage, suivis par les prédateurs. En plus de s’adonner à l’observation de la faune, les familles peuvent apprendre les techniques de survie des Hadzas, les hommes du bush du lac Eyasi, participer à des ateliers de peinture traditionnelle et camper à la belle étoile. Après toutes ces activités, les enfants et les adultes apprécieront de se détendre à Zanzibar, l’île aux épices, au bord des eaux étincelantes de l’océan Indien, les pieds dans un sable si doux qu’il semble fondre sous vos pas.
Y partir : Stubborn Mule Travel propose un séjour safari et plage en Tanzanie de 15 jours à partir de 4 295 € par personne, vol non inclus.
6. OAXACA ET SES FESTIVITÉS
Température maximale moyenne : 26 °C
Temps de vol depuis la France : 15 heures
C’est une explosion de couleurs tapageuses qui se produit dans les rues pavées d’Oaxaca, dans le sud du Mexique, à l’approche du Día de los Muertos (le Jour des morts) les 1er et 2 novembre. Malgré son nom morbide, il s’agit d’une fête célébrant la vie. Au programme : processions dansantes, décors floraux et autels des morts somptueusement décorés, comme dans Coco, le film de Disney. Les familles grignotent des biscuits en forme de crâne recouverts de glaçage tandis que des fêtards déguisés en squelettes paradent dans la ville. Les ruines voisines du Monte Alban, une cité zapotèque abritant d’imposants temples en pierre et perchée au sommet d’une colline, vous feront remonter le temps.
Y partir : G Adventures propose un séjour de sept jours sur le thème du Jour des morts à Oaxaca à partir de 1 830 € par personne, vol non inclus.
7. CONSERVATION DES TORTUES SUR CÉPHALONIE
Température maximale moyenne : 22 °C
Temps de vol depuis la France : 3 heures
De jour, les eaux turquoise de cette île grecque contrastent avec le sable doré et séduisent les voyageurs, qui s’y adonnent à la plongée avec tuba, au paddle et au kayak. Plus dans les terres, les enfants adoreront faire une balade à cheval sur les sentiers montagneux qui traversent des oliveraies centenaires. À la nuit tombée, l’île voit des bébés tortues caouanne sortir de leur nid dans le sable et rejoindre à toute vitesse la mer. Les familles peuvent participer à une initiative de conservation locale en nettoyant les plages, en recensant le nombre de tortues et en protégeant les nids pour maximiser les chances de survie des couvées.
Y partir : Natucate propose des expériences de bénévolat de six jours en famille à partir de 647 €, vol et logement non inclus.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise. Il a été rédigé avec le soutien de Normandie Tourisme.