Voyage : un weekend en Tunisie, entre mausolées et sentiers de montagne

Une longue série d’empires ont dirigé, puis fuit les côtes tunisiennes du nord, laissant derrière eux une mine de trésors dans un pays où coexistent de façon inattendue différentes cultures arabes, africaines et européennes. La capitale, Tunis, en est un exemple. Elle abrite l’une des médinas les mieux conservées du monde islamique. Entre grandes mosquées et souks animés, il est à la fois agréable et inévitable de se perdre dans les allées de ce labyrinthe de 300 hectares. Ici, le public s’émerveille devant les motifs géométriques des cours ombragées et les toits peints des palais autrefois habités par de riches familles ottomanes.

À vingt minutes en voiture du centre de Tunis se trouvent les ruines de Carthage, ancien bastion d’une ville costale tombée entre les mains des Romains en 146 avant notre ère et à la suite de trois guerres épiques ayant laissé derrière elles un ensemble d’épitaphes archéologiques, dont des thermes romains. En s’éloignant de la ville, les voyageurs découvrent un paysage pictural de villes de bord de mer, de forêts verdoyantes et de vignobles. Loin des stations balnéaires, ceux qui cherchent l’aventure trouveront la région tapissée de chênes et montagneuse de Kroumirie, située sur les côtes nord-ouest, une alternative rafraichissante aux paysages arides du Sahara, au sud de la Tunisie. Là, le vélo de montagne, la randonnée et la plongée sous-marine le long des récifs de corail rouge de Tabarka sont autant d’excursions qui feront monter votre adrénaline. JOUR 1 : MÉDINA, MAUSOLÉES ET MARCHÉS

Le matin

Entrez dans la médina de Tunis par la rue du Pacha pour un avant-goût du centre historique de la ville. Fondée en 698 de notre ère, l’ancienne ville fortifiée est faite d’allées aux senteurs de bougainvillées et d’un ensemble de souks et de stands de nourriture de rue. Déambulez entre les demeures aussi blanches que du sucre, où l'odeur de tabouna, pain plat cuit dans l'argile, fraîchement sortie du four s'échappe des fenêtres des cuisines. De nombreux palais et mausolées de la médina ont été construits lorsque les Ottomans régnaient sur la ville, entre le 16e et le 19e siècle, et sont ouverts au public. Ne manquez pas le mausolée de Sidi Brahim Riahi, connu pour son plafond en dôme orné de pierres précieuses et ses arcades marbrées, et le Dar Lasram, où des motifs arabes sont finement sculptés dans les murs en stuc entourant une cour recouverte de carreaux d'or.

L'après-midi

Pour le déjeuner, dirigez-vous vers Dar Ben Gacem, une maison d’hôte de la médina où vous trouverez une salle à manger décorée où déguster le plat phare de la ville : un couscous infusé à l’harissa accompagné de légumes d’été rôtis, souvent servi avec du poulet ou de la dorade grillée. Faites ensuite un saut à la pâtisserie française Les Délices de Becha Haroun pour y goûter ses tartelettes aux fruits et aux amandes, avant de vous promener sous les imposants minarets octogonaux de la mosquée Al-Zaytunah pour vous rendre dans le quartier du souk. Marchandez avec les commerçants qui vendent leurs parfums artisanaux et leurs tapis en laine d'agneau, avant de monter l'escalier qui mène au toit du magasin de tapis Ben Ghorbal pour admirer la vue sur le mont Bou Kornine, le sommet le plus à l'est de la chaîne de l'Atlas.