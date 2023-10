L’Himalaya, destination incontournable des fous d’aventure

LES POINTS FORTS

1. Taktshang Goemba

La légende raconte que le monastère de Taktshang Goemba, sans doute le plus connu du Bhoutan, est ancré à la paroi abrupte de la falaise par des cheveux d’ange. Ici, les pèlerins chantent des mantras, les drapeaux de prières dansent dans la brise himalayenne et une légion de Bouddhas et de bodhisattvas (des êtres éveillés) décorent les salles de prière. Comptez quatre heures de marche depuis Paro pour rejoindre le monastère. Cette randonnée est l’entrée en matière idéale avant de partir à l’assaut des portions plus exigeantes qui vous attendent dans ce trek vers Jomolhari.

2. Dzong de Drukgyel

Cet ancien dzong (forteresse) perché au sommet d’une colline est sur la route menant au point de départ du trek vers Jomolhari, Sharna Zampa. De nombreux randonneurs s’y arrêtent pour admirer le paysage avant d’enfiler leurs chaussures de marche et de passer aux choses sérieuses. Détruites en 1951 dans un incendie, les salles de prière et les sculptures sur bois de cette forteresse historique ont été restaurées à l’aide de techniques de construction traditionnelles himalayennes ancestrales.

3. Jangothang

Comptez deux jours de marche depuis Sharna Zampa pour rejoindre le camp de Jangothang, situé à environ 750 mètres en dessous du point le plus élevé du circuit. Au fond de la vallée, vous pourrez apercevoir le sommet du Jomolhari. Passez quelques jours sur place pour effectuer de petites randonnées d’acclimatation vers des points de vue situés plus en altitude, des lacs turquoise et les ruines d’une forteresse qui servait jadis à surveiller les commerçants se déplaçant entre le Bhoutan et le Tibet.

4. Lingzhi

Faisant face au majestueux Jomolhari, le village de Lingzhi s’étend à travers une vallée herbeuse parsemée de fleurs sauvages où paissent les yacks. Cet avant-poste montagnard est dominé par un dzong perché au sommet d’une colline et érigé pour célébrer la victoire du Bhoutan sur le Tibet en 1667. Le calme des lieux invite à la détente ou à l’exploration avant l’ascension jusqu’au col de Yeli La.

5. Col de Yeli La