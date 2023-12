Édimbourg en famille : guide de la ville

OÙ LOGER À ÉDIMBOURG AVEC DES ENFANTS ?

Pour les tout-petits : En seulement quelques pas depuis le Royal Mile, ils pourront s’écrouler dans une suite familiale de l'hôtel Radisson Blu , dans le centre-ville d'Édimbourg, qui dispose de beaucoup d’espace, d’une baignoire et de vrais lits pour deux adultes et deux enfants. L'hôtel permet également de faire trempette dans sa piscine. Pour encore plus d'espace, réservez un appartement décloisonné à l'hôtel Cheval Old Town Chambers , situé à proximité. Vous disposerez de trois chambres, d'une cuisine et d'une buanderie, ainsi que d'une vue imprenable sur la ville.

Pour les pré-ados et ados : L’hôtel The Balmoral a pensé à tout, du lait et des biscuits pour l'heure du coucher aux peignoirs et pantoufles pour enfants, en passant par le spa pour adolescents. Situé à proximité de la gare de Waverley, c'est l'hôtel le plus emblématique d'Édimbourg et son architecture magique émerveillera les enfants, avec ses balcons et ses tourelles qui s'élèvent jusqu'à la tour de l'horloge, tout droit sorties de Poudlard. Les familles plus nombreuses peuvent réserver au nouveau Virgin Hotels Edinburgh, où les suites familiales peuvent accueillir cinq personnes avec un lit king-size, des lits superposés et un canapé-lit, le tout avec une vue splendide sur la vieille ville environnante.