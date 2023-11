Autriche : un guide pour profiter de l’hiver, en ville et en montagne

Entre villes alpines centenaires entourées de terres agricoles et chalets-hôtels douillets avec feux de cheminée et cuisine réconfortante, les régions de ski autrichiennes sont de vraies cartes postales animées. La pratique du ski n’en est pas moins mise en avant, avec des remontées mécaniques parmi les plus perfectionnées au monde et d'immenses domaines skiables reliés entre eux.

Salzburger Sportwelt, par exemple, relie sept stations et 250 kilomètres de pistes de ski. Il fait également partie de Ski Amadé, un réseau de plus de 800 kilomètres de pistes et 270 remontées mécaniques accessibles via un seul forfait et comprenant des domaines remarquables tels que Hochkönig, qui relie les villages de Maria Alm, Dienten et Mühlbach. De nombreuses stations de Ski Amadé se trouvent à proximité de Salzbourg et un bus gratuit pour Flachau permet aux tributaires de forfaits de remontées mécaniques de profiter de la ville colorée. S’ils viennent pendant la semaine de Mozart, fin janvier, les visiteurs peuvent skier la journée avant de troquer leur combinaison pour des vêtements de soirée et assister à un concert. Si ce type d’expérience vous intéresse, Innsbruck, la capitale tyrolienne, propose également de nombreuses expériences de ville et de ski. Le Ski Plus City Pass couvre 13 stations, y compris le glacier de Stubai, et offre plus de 320 kilomètres de pistes et d'itinéraires.