Itinéraire ultime pour un road-trip sur la route transcanadienne
L’aventure guette à chaque virage sur cette route légendaire, qui traverse une forêt pluviale avant de grimper vers les Rocheuses.
La route transcanadienne file le long de la rivière Thompson, à l’est de Lytton, où le paysage se métamorphose : les vues luxuriantes de la vallée du Fraser laissent la place à de spectaculaires canyons de granite.
S’étirant d’un océan à l’autre, la route transcanadienne est un ruban d’asphalte qui relie entre eux les vastes paysages du Canada, des lacs glaciaires de l’Alberta aux prairies du Manitoba. Mais c’est sans doute en Colombie-Britannique qu’elle révèle tout son éclat avec la myriade d’expériences qu’elle propose dans cet État de l’ouest canadien sur plus de 800 kilomètres.
Le véritable charme de cet itinéraire réside dans le paysage qui défile derrière le pare-brise ; la forêt pluviale finit par laisser la place aux Rocheuses. Prenez votre temps : l’idéal est de prévoir six jours pour pouvoir s’arrêter dans des villes fantômes et découvrir leurs mystères, se familiariser avec le patrimoine chinois de la région ou encore goûter à l’adrénaline du rafting en eaux vives. Chaque arrêt offre une nouvelle perspective sur le Far West canadien.
JOUR 1 : VANCOUVER
L’aventure débute à Vancouver, véritable terrain de jeu pour les amateurs d’activités en plein air, avec ses montagnes, ses plages et ses forêts situées à quelques encablures de son cœur urbain. Montez sur un vélo Mobi pour parcourir les 10,5 kilomètres de la promenade du front de mer de Stanley Park.
En pédalant, d’un côté vous verrez une forêt pluviale millénaire chargée du parfum des cèdres et des épinettes ; de l’autre, des gratte-ciel scintillants se reflètent dans les eaux de la baie Burrard et de la baie des Anglais. Reprenez votre souffle au Stanley Park Brewpub, un pavillon sportif des années 1930 transformé en lieu convivial et buvez une bière artisanale au cœur de ce cadre bucolique.
À ne pas manquer : Kitsilano Beach, au sud de Stanley Park ; sables doux, beach-volley et plongeon dans la piscine d’eau salée estivale sont au programme.
JOUR 2 : FRASER VALLEY
Distance : 150 kilomètres
Quittez l’effervescence de Vancouver pour la splendeur rustique de la vallée du Fraser, à deux heures de route à l’est, où des vignerons décontractés en claquettes et en short s’occupent de leurs vignobles en bord de route.
Prévoyez une halte au domaine vinicole Singletree à Abbotsford, un domaine familial spécialisé dans les vins de climats froids. Pour le déjeuner, essayez le Restaurant 62, non loin de là, qui sert des betteraves rôties avec de la vinaigrette au miel et met en avant des ingrédients hyper locaux.
En route vers Hope, à 90 kilomètres au nord-est, vous passerez devant des champs de baies à cueillir soi-même et des cidreries rustiques. En arrivant, les fans de cinéma reconnaîtront peut-être cette charmante petite ville qui a servi de décor aux films Rambo et Hope Springs.
À ne pas manquer : les sculptures en bois raffinées reliées par un sentier pédestre à Hope, alias la « capitale canadienne de la sculpture à la tronçonneuse ».
JOUR 3 : LYTTON
Distance : 110 kilomètres
Avec les paysages feuillus de la vallée du Fraser dans la lunette arrière, le décor, en approchant de Lytton, prend une tournure dramatique : des canyons de granite se profilent à l’horizon. Faites une halte au téléphérique Hell’s Gate Airtram, dont les cabines offrent une vue panoramique sur les sommets.
Un peu plus loin sur cette route bordée de sauges se trouve la ville de Lytton. Là, vous pouvez affronter les rapides grâce à Kumsheen Rafting Resort, qui propose des excursions de trois heures pleines d’adrénaline. Avant de repartir, pensez à faire le plein, car les stations-services sont rares sur ce tronçon.
À ne pas manquer : le Musée d’Histoire chinoise de Lytton, récemment reconstruit après un feu de forêt survenu en 2021, propose de découvrir en profondeur les contributions essentielles des premiers colons chinois de Colombie-Britannique.
En guise de grand final, la route traverse le Parc national des Glaciers, tout en majesté, où d’imposants grizzlis et ours noirs flânent entre les pins.
JOUR 4 : KAMLOOPS
Distance : 170 kilomètres
Les canyons escarpés s’aplatissent sur la route vers Kamloops, deux heures rythmées par les méandres du fleuve Fraser et de la rivière Thompson. Kamloops est réputée pour sa communauté créative, qui a peint des fresques murales dans toute la ville et a ouvert des galeries d’art un peu partout. Passez un après-midi tranquille à la Kamloops Art Gallery avant d’aller vous régaler avec un bannock (pain frit) glacé au sirop d’érable au Kekuli Café, un établissement tenu par des autochtones.
À ne pas manquer : le Kamloopa Powwow, une célébration estivale de la culture, de la musique et de la danse autochtone qui attire plus de 20 000 spectateurs.
JOUR 5 : REVELSTOKE
Distance : 212 kilomètres
Des vestiges de la ruée vers l’or des années 1860 jonchent encore le paysage accidenté et aucun n’est plus excentrique que la communauté de Three Valley Gap. Là, un entrepreneur du coin a passé des décennies à déplacer avec minutie des bâtiments abandonnés de l’époque des pionniers pour créer son propre musée-ville fantôme. Découvrez le saloon à l’ancienne, une église faite de planches en bois et un salon de barbier ambulant, autant de témoins du Far West canadien.
À ne pas manquer : la statue du tremplin de saut à skis du Parc national du mont Revelstoke, qui rend hommage aux athlètes canadiens pratiquant des sports d’hiver.
JOUR 6 : GOLDEN
Distance : 148 kilomètres
Le meilleur pour la fin : en guise de grand final, la route traverse le Parc national des Glaciers, tout en majesté. Ouvrez bien les yeux, car d’imposants grizzlis et ours noirs flânent entre les pins.
Golden, une minuscule ville avec de grosses attractions, est l’occasion d’une conclusion tout en beauté. Impossible de ne pas éprouver de frisson en franchissant le Golden Skybridge, le plus haut pont suspendu du Canada. Pour redescendre sur Terre, rendez-vous sur la voie rapide « Meadows in the Sky » où, au printemps, les champs de lupins et de myosotis en fleur explosent en un kaléidoscope de couleurs.
À ne pas manquer : le Kicking Horse Mountain Resort avec ses pistes de VTT de montagne exigeantes, son école de neige et un restaurant, le plus en altitude du Canada, accessible en téléphérique.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.