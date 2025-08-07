Itinéraire ultime pour un road-trip sur la route transcanadienne

S’étirant d’un océan à l’autre, la route transcanadienne est un ruban d’asphalte qui relie entre eux les vastes paysages du Canada, des lacs glaciaires de l’Alberta aux prairies du Manitoba. Mais c’est sans doute en Colombie-Britannique qu’elle révèle tout son éclat avec la myriade d’expériences qu’elle propose dans cet État de l’ouest canadien sur plus de 800 kilomètres.

Le véritable charme de cet itinéraire réside dans le paysage qui défile derrière le pare-brise ; la forêt pluviale finit par laisser la place aux Rocheuses. Prenez votre temps : l’idéal est de prévoir six jours pour pouvoir s’arrêter dans des villes fantômes et découvrir leurs mystères, se familiariser avec le patrimoine chinois de la région ou encore goûter à l’adrénaline du rafting en eaux vives. Chaque arrêt offre une nouvelle perspective sur le Far West canadien.

JOUR 1 : VANCOUVER

L’aventure débute à Vancouver, véritable terrain de jeu pour les amateurs d’activités en plein air, avec ses montagnes, ses plages et ses forêts situées à quelques encablures de son cœur urbain. Montez sur un vélo Mobi pour parcourir les 10,5 kilomètres de la promenade du front de mer de Stanley Park.

En pédalant, d’un côté vous verrez une forêt pluviale millénaire chargée du parfum des cèdres et des épinettes ; de l’autre, des gratte-ciel scintillants se reflètent dans les eaux de la baie Burrard et de la baie des Anglais. Reprenez votre souffle au Stanley Park Brewpub, un pavillon sportif des années 1930 transformé en lieu convivial et buvez une bière artisanale au cœur de ce cadre bucolique.

À ne pas manquer : Kitsilano Beach, au sud de Stanley Park ; sables doux, beach-volley et plongeon dans la piscine d’eau salée estivale sont au programme.

JOUR 2 : FRASER VALLEY

Distance : 150 kilomètres

Quittez l’effervescence de Vancouver pour la splendeur rustique de la vallée du Fraser, à deux heures de route à l’est, où des vignerons décontractés en claquettes et en short s’occupent de leurs vignobles en bord de route.

Prévoyez une halte au domaine vinicole Singletree à Abbotsford, un domaine familial spécialisé dans les vins de climats froids. Pour le déjeuner, essayez le Restaurant 62, non loin de là, qui sert des betteraves rôties avec de la vinaigrette au miel et met en avant des ingrédients hyper locaux.

En route vers Hope, à 90 kilomètres au nord-est, vous passerez devant des champs de baies à cueillir soi-même et des cidreries rustiques. En arrivant, les fans de cinéma reconnaîtront peut-être cette charmante petite ville qui a servi de décor aux films Rambo et Hope Springs.

À ne pas manquer : les sculptures en bois raffinées reliées par un sentier pédestre à Hope, alias la « capitale canadienne de la sculpture à la tronçonneuse ».

JOUR 3 : LYTTON

Distance : 110 kilomètres

Avec les paysages feuillus de la vallée du Fraser dans la lunette arrière, le décor, en approchant de Lytton, prend une tournure dramatique : des canyons de granite se profilent à l’horizon. Faites une halte au téléphérique Hell’s Gate Airtram, dont les cabines offrent une vue panoramique sur les sommets.

Un peu plus loin sur cette route bordée de sauges se trouve la ville de Lytton. Là, vous pouvez affronter les rapides grâce à Kumsheen Rafting Resort, qui propose des excursions de trois heures pleines d’adrénaline. Avant de repartir, pensez à faire le plein, car les stations-services sont rares sur ce tronçon.