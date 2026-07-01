Kyushu : sur les traces des origines mythiques du Japon

La légende raconte que le Japon a été fondé lorsque l'empereur Jimmu a établi la dynastie Yamato à Nara en 660 avant J.-C. Les voyageurs peuvent toutefois remonter encore plus loin dans l'histoire des origines du pays jusqu'à la préfecture de Miyazaki, un véritable paradis pour les amoureux de la nature, bordée de volcans enveloppés dans la brume et du vaste océan Pacifique sur la côte est, reculée, de l'île de Kyushu.

Connue à travers le pays pour son climat subtropical, sa culture du surf et son bœuf Wagyu primé, la préfecture de Miyazaki est restée à l'écart du tourisme international en raison de sa géographie sauvage et de sa distance par rapport à Tokyo. C'est une région qui ne demande qu'à être explorée, notamment pour découvrir la lignée divine des empereurs japonais.

Miyazaki occupe une place majeure dans deux recueils littéraires shintoïstes du 8e siècle, Kojiki and Nihon Shoki, qui retracent la création mythologique du Japon. Aujourd'hui, les voyageurs peuvent découvrir les kami (dieux ou esprits) de ces récits un peu partout à Miyazaki, de la ville où la déesse du Soleil est sortie de sa cachette jusqu'au sanctuaire côtier où serait né le père de Jimmu. Voici comment les découvrir.

TAKACHIHO : LE RETOUR D'AMATERASU, LA DÉESSE DU SOLEIL

Situé dans la région montagneuse du nord-ouest de la préfecture, Takachiho est le point de départ idéal pour un voyage au cœur de la mythologie du pays. Réputée pour sa beauté exceptionnelle, la petite ville est vénérée pour son lien avec la principale divinité shintoïste : Amaterasu, la déesse du Soleil.

Dans son ouvrage emblématique Le héros aux mille et un visages, le mythologue Joseph Campbell qualifiait l'histoire d'Amaterasu de « l'un des mythes les plus importants et les plus enchanteurs de la tradition shintoïste japonaise ».

Les spectacles de yokagura, une danse traditionnelle de Takachiho, racontent comment la déesse du Soleil plongea le monde dans les ténèbres lorsqu'elle se cacha dans une grotte voisine pour échapper au comportement destructeur de son frère. Huit millions de divinités se rassemblèrent dans une tentative désespérée de la faire sortir de sa cachette. Des danses provocantes et des rires bruyants finirent par convaincre Amaterasu de réapparaître, chassant ainsi les ténèbres et déclenchant une série d'événements qui menèrent à la fondation de la lignée impériale du Japon.

Aujourd'hui, une atmosphère plus légère se fait ressentir à Takachiho : ses rues tranquilles abritent un mélange de chaînes de magasins et de boutiques familiales proposant des champignons shiitake séchés, du thé vert torréfié et d'autres produits agricoles locaux.

Depuis le centre-ville, il faut marcher trente minutes pour arriver aux gorges de Takachiho, d'une beauté saisissante, où les voyageurs peuvent louer des barques pour une balade tranquille sur les eaux paisibles du fleuve Gokase ou emprunter le sentier pour profiter d'une vue imprenable.