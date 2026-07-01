Kyushu : sur les traces des origines mythiques du Japon
Les coins les moins fréquentés de l’île de Kyushu recèlent des paysages spectaculaires et des sanctuaires cachés liés aux légendes shintoïstes. Voici comment les visiter.
Les chutes de Manai coulent de manière spectaculaire le long de colonnes de lave basaltique dans les gorges de Takachiho, situées sur l'île de Kyushu qui joue un rôle clé dans l'histoire des origines du Japon.
La légende raconte que le Japon a été fondé lorsque l'empereur Jimmu a établi la dynastie Yamato à Nara en 660 avant J.-C. Les voyageurs peuvent toutefois remonter encore plus loin dans l'histoire des origines du pays jusqu'à la préfecture de Miyazaki, un véritable paradis pour les amoureux de la nature, bordée de volcans enveloppés dans la brume et du vaste océan Pacifique sur la côte est, reculée, de l'île de Kyushu.
Connue à travers le pays pour son climat subtropical, sa culture du surf et son bœuf Wagyu primé, la préfecture de Miyazaki est restée à l'écart du tourisme international en raison de sa géographie sauvage et de sa distance par rapport à Tokyo. C'est une région qui ne demande qu'à être explorée, notamment pour découvrir la lignée divine des empereurs japonais.
Miyazaki occupe une place majeure dans deux recueils littéraires shintoïstes du 8e siècle, Kojiki and Nihon Shoki, qui retracent la création mythologique du Japon. Aujourd'hui, les voyageurs peuvent découvrir les kami (dieux ou esprits) de ces récits un peu partout à Miyazaki, de la ville où la déesse du Soleil est sortie de sa cachette jusqu'au sanctuaire côtier où serait né le père de Jimmu. Voici comment les découvrir.
TAKACHIHO : LE RETOUR D'AMATERASU, LA DÉESSE DU SOLEIL
Situé dans la région montagneuse du nord-ouest de la préfecture, Takachiho est le point de départ idéal pour un voyage au cœur de la mythologie du pays. Réputée pour sa beauté exceptionnelle, la petite ville est vénérée pour son lien avec la principale divinité shintoïste : Amaterasu, la déesse du Soleil.
Dans son ouvrage emblématique Le héros aux mille et un visages, le mythologue Joseph Campbell qualifiait l'histoire d'Amaterasu de « l'un des mythes les plus importants et les plus enchanteurs de la tradition shintoïste japonaise ».
Les spectacles de yokagura, une danse traditionnelle de Takachiho, racontent comment la déesse du Soleil plongea le monde dans les ténèbres lorsqu'elle se cacha dans une grotte voisine pour échapper au comportement destructeur de son frère. Huit millions de divinités se rassemblèrent dans une tentative désespérée de la faire sortir de sa cachette. Des danses provocantes et des rires bruyants finirent par convaincre Amaterasu de réapparaître, chassant ainsi les ténèbres et déclenchant une série d'événements qui menèrent à la fondation de la lignée impériale du Japon.
Aujourd'hui, une atmosphère plus légère se fait ressentir à Takachiho : ses rues tranquilles abritent un mélange de chaînes de magasins et de boutiques familiales proposant des champignons shiitake séchés, du thé vert torréfié et d'autres produits agricoles locaux.
Depuis le centre-ville, il faut marcher trente minutes pour arriver aux gorges de Takachiho, d'une beauté saisissante, où les voyageurs peuvent louer des barques pour une balade tranquille sur les eaux paisibles du fleuve Gokase ou emprunter le sentier pour profiter d'une vue imprenable.
Sur l'île de Kyushu, au Japon, des voyageurs pagaient dans les gorges de Takachiho, où se trouve également un sentier de randonnée surplombant le fleuve.
Cependant, c'est en descendant le long du fleuve que l'on apprécie le mieux la dimension spirituelle de Takachiho. Le fleuve est entouré de colonnes de lave basaltique qui s'étirent vers un ruban de ciel étroit. Ces sentinelles ancestrales sont le résultat de violentes coulées pyroclastiques qui ont autrefois déferlé dans la région, façonnant le paysage et forgeant son héritage folklorique.
Aux chutes de Manai, les rayons du Soleil se reflétant dans les embruns de la cascade projettent un arc-en-ciel sur les parois de basalte et transforment les eaux calmes vert jade du fleuve en une turquoise scintillante. C'est un spectacle kaléidoscopique digne de la déesse qui a ramené la lumière dans le monde.
Pour véritablement s'imprégner de l'esprit d'Amaterasu, un trajet de quinze minutes en bus depuis la gare routière de Takachiho emmène les voyageurs au sanctuaire d'Amano Iwato-jinja, lieu de son histoire mythique. Ce sanctuaire enjambe la rivière Iwato, un affluent peu profond qui alimente le fleuve Gokase.
La grotte sacrée d'Amano Iwato, le lieu qui aurait servi de cachette à Amaterasu, est interdite au public mais les visiteurs peuvent tout de même lui rendre hommage et apercevoir la grotte, située de l'autre côté de la rivière, depuis l'arrière du hall principal ouest du sanctuaire. Les prêtres organisent quotidiennement des séances de prière guidées de trente minutes en japonais.
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L'empilement de pierres est une pratique incontournable pour les pèlerins shintoïstes qui se rendent à la grotte Amano Yasukawara, à Takachiho.
Les visiteurs peuvent visiter la grotte Amano Yasukawara, où les autres divinités se seraient rassemblées avant de convaincre Amaterasu de sortir de sa cachette. Située à dix minutes de marche du hall principal ouest du sanctuaire d'Amano Iwato-jinja, cette caverne spacieuse au bord de la rivière est remplie de tas de pierres laissées par d'inombrables pèlerins shintoïstes.
LE PARC NATIONAL DE KIRISHIMA-KINKOWAN : LA DESCENTE DE NINIGI
Après qu'Amaterasu eut quitté sa cachette et envoyé des divinités pacifier le monde terrestre, elle ordonna à son petit-fils, Ninigi, de descendre des cieux pour régner sur les terres qui allaient devenir le Japon. Un autre lieu situé dans la préfecture de Miyazaki prétend également être le lieu légendaire de Tenson Korin, la descente divine de Ninigi, mais c'est le stratovolcan Takachihonomine qui offre la vue la plus spectaculaire.
Situé dans le parc national de Kirishima-Kinkowan, ce sommet d'environ 1 570 mètres de hauteur figure parmi les plus de vingt volcans qui composent les monts Kirishima, géologiquement actifs, dont les cratères fumants lui confèrent une atmosphère mystique. Une randonnée éprouvante de deux heures mène au sommet du Takachihonomine et à un monolithe métallique situé à quelques mètres d'un torii shintoïste qui séparerait le monde divin du monde des mortels.
Selon le mythe de Tenson Korin, le monolithe marque l'endroit où Ninigi se serait posé. Il aurait ensuite enfoncé l'Amanosakahoko, une hallebarde céleste inversée, dans le sol. Il aurait également apporté un miroir, un bijou et une épée, des trésors qu'Amaterasu lui aurait offerts et qui constituent aujourd'hui le trésor impérial du Japon, pour légitimer son autorité.
« Une étude comparative a montré que les versions japonaises de ces récits partagent leurs grandes lignes avec des mythes nord-asiatiques et coréens », écrit Helen Hardacre, professeure émérite de recherche à l'Edwin O. Reischauer Institute of Japanese Studies de l'université Harvard, dans son ouvrage intitulé Shinto: A History. « Portant les trésors sacrés et un mandat des divinités célestes, leur descendant, le souverain originel, descend au sommet d'une montagne pour prendre possession de la Terre ».
SANCTUAIRE UDO-JINGU, CÔTE DE NICHINAN : LA NAISSANCE D'UN EMPIRE
Bien que l'arrivée de Ninigi symbolise l'origine céleste de la famille impériale japonaise, c'est son petit-fils, Ugayafukiaezu, qui aurait engendré Jimmu, le premier empereur du pays.
Les légendes locales racontent qu'Ugayafukiaezu est né dans une grotte située à l'emplacement actuel du sanctuaire d'Udo-Jingu à Nichinan et que Jimmu a grandi dans les environs avant de prendre la mer pour fonder le Japon, instaurant ainsi ce qui est reconnu comme la plus ancienne monarchie héréditaire au monde.
Un chemin de style torii mène au sanctuaire d'Udo-Jingu, situé sur la côte de Nichinan, au sud de la ville de Miyazaki, au Japon.
Aujourd'hui, le sanctuaire dédié au père de Jimmu est associé à la fertilité. Accroché au bord de la côte de Nichinan, bordée de palmiers, à cinquante minutes en voiture de la ville de Miyazaki, le sanctuaire attire de jeunes couples qui espèrent donner un élan spirituel à leurs projets de famille en lançant de petites boules en terre cuite dans le creux rempli d'eau d'un rocher sacré depuis une plateforme surplombant l'océan.
Les visiteurs accèdent à la plateforme en empruntant un chemin sinueux bordé de barrières rouge vif qui traverse l'enceinte du sanctuaire. Le lieu de naissance d'Ugayafukiaezu se trouve dans une grotte faiblement éclairée, située derrière la plateforme, et les visiteurs y viennent prier pour la fertilité, pour un accouchement sans complications et pour la bonne santé de leurs enfants.
Le meilleur moment pour visiter le sanctuaire est le lever du soleil, lorsqu'Amaterasu s'élève au-dessus de l'horizon, baignant le sanctuaire de sa lumière dorée.
Comment s'y rendre : Japan Airlines (JAL), All Nippon Airways (ANA) et Solaseed Air proposent des vols directs entre l'aéroport international de Tokyo-Haneda et l'aéroport de Miyazaki, d'une durée d'environ deux heures. La compagnie Jetstar Japan propose des vols moins chers au départ de l'aéroport international de Narita, d'une durée d'un peu plus de deux heures. Sur l'île de Kyushu, les pôles régionaux desservent Miyazaki par avion, train ou bus.
Comment se déplacer : Miyazaki dispose de lignes de bus et de trains mais louer une voiture est plus rapide et plus pratique pour explorer la région. L'aéroport et la gare de Miyazaki, situés dans la ville de Miyazaki, disposent d'agences de location, notamment Toyota Rent a Car et Nippon Rent-A-Car.
Philip S. Kay est un journaliste britannique indépendant basé à Tokyo et spécialisé dans les articles mêlant voyage, aventure, histoire et mythologie. Vous pouvez le retrouver sur son site Escape & Adventure.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.