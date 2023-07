Pourquoi la Vallée de la Mort a-t-elle été baptisée ainsi ?

Alors qu'une vague de chaleur continue d’irradier dans l'hémisphère nord, les touristes se rendent en pèlerinage à l'endroit le plus chaud de la planète, la Vallée de la Mort, en Californie, dans l'espoir de faire l’expérience d’un nouveau record mondial de température. La vallée détient déjà le record de la température de l’air la plus élevée jamais enregistrée : 56,7 °C en 1913.

Cependant, si d’aucuns pensent que la vallée doit son nom à ses températures estivales accablantes, ils se trompent : elle a en réalité été nommée ainsi suite à une histoire tragique qui a eu lieu pendant l’hiver. Voici pour quelle raison la Vallée de la Mort a été baptisée ainsi et pourquoi elle continue d'attirer les visiteurs malgré des conditions météorologiques extrêmes et des terres arides.

UN PAYSAGE DÉSOLÉ

Située dans le sud-est de la Californie, près de la frontière avec le Nevada, la Vallée de la Mort est nichée dans le nord du désert de Mojave, entre quatre chaînes de montagnes : le chaînon Panamint à l'ouest, le chaînon Amargosa à l'est, les Grapevine Mountains au nord et les Owlshead Mountains au sud.

La tribu autochtone des Timbisha Shoshone a vécu en harmonie avec la vallée pendant des millénaires. Lorsque les colons européens ont découvert cette dernière, le paysage les a frappé de stupeur. Bien qu'entourée de chaînes de montagnes, la vallée est située à l'altitude la plus basse des États-Unis. Le sol alcalin du désert est extrêmement sec et dépourvu de végétation. Les montagnes environnantes retiennent la chaleur réfléchie par le sol clairsemé, ce qui rend la vallée torride aveuglante en été et inhospitalière, même en hiver.

Avant même que de l'or n’y soit découvert en 1849, la Californie attirait déjà des colons blancs à la recherche d'un nouveau lieu de vie où les richesses naturelles abonderaient. Nombre d’entre eux n'étaient absolument pas préparés ni au voyage ardu à travers les montagnes ni au désert. Certains ont été victimes de personnes qui prétendaient à tort connaître les itinéraires les plus sûrs et les plus rapides.

En 1846, un groupe de pionniers appartenant à l’Expédition Donner s'est retrouvé bloqué par la neige après avoir suivi le raccourci recommandé par un explorateur du nom de Lansford Hastings. Coincés dans la Sierra Nevada, certains d’entre eux ont fini par recourir au cannibalisme et près de la moitié de leur groupe est mort de faim et de froid.

AU CŒUR DE LA VALLÉE DE LA MORT

Malgré le désastre de l’Expédition Donner, dont les membres connaissaient trop peu la vallée, des explorateurs et des chefs de convois tentèrent tout de même de trouver des raccourcis pour se rendre en Californie, poussés par la découverte d’or à cet endroit.

En octobre 1849, les membres du convoi mené par la Mojave San Joaquin Company de Jefferson Hunt s'impatientèrent du rythme de ce dernier et de l’itinéraire qu’il avait choisi, connu sous le nom de « Old Spanish Trail ». Certains craignaient d'être bloqués dans les montagnes pendant l'hiver, comme l’Expédition Donner, s'ils n'avançaient pas plus vite. Ils convainquirent brièvement Jefferson Hunt d'essayer un autre itinéraire mais ce dernier revint d'une mission de reconnaissance presque mort de soif en déclarant qu'il s'en tiendrait à l'Old Spanish Trail.

Cependant, une partie du groupe pensait encore pouvoir trouver un chemin vers l'ouest à travers le désert de Mojave. Ils rencontrèrent un autre groupe, plus petit, qui leur montra une carte dessinée à la main décrivant un raccourci qui avait été approuvé, disait-on, par certains des trappeurs et des alpinistes les plus expérimentés de la région. Après le refus de Jefferson Hunt d’emprunter une autre route qui aurait permis de gagner 800 kilomètres et peut-être des mois, une grande partie du groupe se sépara pour emprunter ce fameux raccourci.